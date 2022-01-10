Đúng vào thứ Hai ngày 10/1/2022, vướng hạn Thái Tuế, 3 con giáp liên tiếp gặp xui, vận trình bết bát, tổn thất nghiêm trọng trong chuyện tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 10/01/2022 05:15

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Hai ngày 10/1/2022, 3 con giáp xui xẻo vận trình tuột dốc, tài vận tiêu tan, phải bắt đầu lại với hai bàn tay trắng.

Tuổi Thìn

Bước sang thứ Hai, người tuổi Thìn vận trình bất bác, sự nghiệp bị đe dọa bởi nhiều yếu tố khác nhau. Con giáp cần hết sức tỉnh táo kẻo bị kẻ xấu làm hại hoặc lợi dụng. Những người có thể ngoài mặt tỏ ra thân thiết nhưng thực ra là có mục đích riêng và sẽ sẵn sàng đâm sau lưng bạn khi có cơ hội. Lời khuyên cho Thìn trong giai đoạn này là nên thật cẩn thận, phàm là việc gì bản thân có thể tự giải quyết thì đừng có nhờ vả những người xung quanh.

Đặc biệt, nếu chẳng may rơi vào tình huống nguy nan, con giáp có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân và những bạn bè chí cốt. Trong mọi tình huống, Thìn nên lùi một bước để xem xét mọi việc trước khi có quyết định của mình.

con giap xui xeo 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ gặp nhiều điều xui rủi trong ngày thứ Hai này. Những sai phạm trước đó đã khiến con giáp phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Bản mệnh Sự phán xét của những người xung quanh càng đẩy tâm trạng của Ngọ xuống vực thẳm. Vấn đề tài chính của Ngọ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều trong giai đoạn này. Ngọ hạn chế chi tiêu, tránh lâm vào nợ nần, thiếu thốn.

Chuyện tình cảm của con giáp đang tiến vào giai đoạn trục trặc. Thay vì chứng minh mình là người đúng, Ngọ hãy thông cảm và biết lắng nghe nửa kia.

con giap xui xeo 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thái Tuế mang đến những điều không suôn sẻ vào thứ Hai, người tuổi Mão cần cẩn trọng trong từng nhất của nhất động. Con giáp xui xẻo này đừng vội vàng phán xét hay đưa ra quyết định khi chỉ mới nhìn vào bề mặt của vấn đề. Bên cạnh đó, Mão cũng nên tránh xa chốn thị phi nơi công sở mà chỉ nên làm tốt việc của mình để hạn chế thấp nhất khả năng gặp "tai bay vạ gió".

Sức khỏe của con giáp không tốt, bạn thiếu khả năng tập trung nên bạn không muốn quan tâm tới bất cứ việc gì. Đây có thể là tác nhân khiến bạn dễ gây ra sự cố liên quan tới tiền bạc nữa đấy.

con giap xui xeo 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi thứ Hai ngày 10/1/2022 của 12 con giáp: Tý - Tỵ rửa sạch hàm oan, gặp nhiều may mắn, Ngọ cẩn trọng tiền tài, tiểu nhân bám gót

Tử vi thứ Hai ngày 10/1/2022 của 12 con giáp: Tý - Tỵ rửa sạch hàm oan, gặp nhiều may mắn, Ngọ cẩn trọng tiền tài, tiểu nhân bám gót

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 10/1/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Tý - Tỵ gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào. Trong khi đó, Ngọ liên tiếp gặp xui, bị tiểu nhân đeo bám phá hoại.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi ngày thứ 2 tử vi con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 31 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 31 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm