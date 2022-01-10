Đúng vào thứ Hai ngày 10/1/2022, vướng hạn Thái Tuế, 3 con giáp liên tiếp gặp xui, vận trình bết bát, tổn thất nghiêm trọng trong chuyện tiền bạc

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Hai ngày 10/1/2022, 3 con giáp xui xẻo vận trình tuột dốc, tài vận tiêu tan, phải bắt đầu lại với hai bàn tay trắng.

Tuổi Thìn Bước sang thứ Hai, người tuổi Thìn vận trình bất bác, sự nghiệp bị đe dọa bởi nhiều yếu tố khác nhau. Con giáp cần hết sức tỉnh táo kẻo bị kẻ xấu làm hại hoặc lợi dụng. Những người có thể ngoài mặt tỏ ra thân thiết nhưng thực ra là có mục đích riêng và sẽ sẵn sàng đâm sau lưng bạn khi có cơ hội. Lời khuyên cho Thìn trong giai đoạn này là nên thật cẩn thận, phàm là việc gì bản thân có thể tự giải quyết thì đừng có nhờ vả những người xung quanh. Đặc biệt, nếu chẳng may rơi vào tình huống nguy nan, con giáp có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân và những bạn bè chí cốt. Trong mọi tình huống, Thìn nên lùi một bước để xem xét mọi việc trước khi có quyết định của mình.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ gặp nhiều điều xui rủi trong ngày thứ Hai này. Những sai phạm trước đó đã khiến con giáp phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Bản mệnh Sự phán xét của những người xung quanh càng đẩy tâm trạng của Ngọ xuống vực thẳm. Vấn đề tài chính của Ngọ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều trong giai đoạn này. Ngọ hạn chế chi tiêu, tránh lâm vào nợ nần, thiếu thốn. Chuyện tình cảm của con giáp đang tiến vào giai đoạn trục trặc. Thay vì chứng minh mình là người đúng, Ngọ hãy thông cảm và biết lắng nghe nửa kia.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Thái Tuế mang đến những điều không suôn sẻ vào thứ Hai, người tuổi Mão cần cẩn trọng trong từng nhất của nhất động. Con giáp xui xẻo này đừng vội vàng phán xét hay đưa ra quyết định khi chỉ mới nhìn vào bề mặt của vấn đề. Bên cạnh đó, Mão cũng nên tránh xa chốn thị phi nơi công sở mà chỉ nên làm tốt việc của mình để hạn chế thấp nhất khả năng gặp "tai bay vạ gió". Sức khỏe của con giáp không tốt, bạn thiếu khả năng tập trung nên bạn không muốn quan tâm tới bất cứ việc gì. Đây có thể là tác nhân khiến bạn dễ gây ra sự cố liên quan tới tiền bạc nữa đấy. Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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