Trong 2 ngày cuối tuần (9 và 10/3), 3 con giáp này vét cạn tài lộc, hút hết may mắn, dễ thành đại gia, hưởng đủ phước lành

Không chỉ thông minh, ham học hỏi, nhanh nhạy và biết cách “bắt kịp" với mọi thay đổi, người tuổi Tý còn rất tháo vát, giỏi giang, dám theo đuổi và chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình.

Trong 2 ngày cuối tuần (9 và 10/3), nhờ Thần Tài chiếu mệnh mà người tuổi Tý làm gì cũng thuận lợi. Với những người làm kinh doanh, họ sẽ sớm tìm thấy tín hiệu tích cực trong công việc, nhận được sự hỗ trợ của quý nhân và nhanh chóng đổi đời trong phút chốc.

Có lẽ vì thế mà con giáp này thường dễ dàng thành công và có thể thoải mái đón may mắn, tiền tài, danh vọng vào cửa.

Đặc biệt, các hoạt động làm ăn của họ đều phát đạt hơn mong đợi và mang lại cho con giáp này nguồn thu hiếm ai sánh bằng.

Còn với tuổi Tý làm công ăn lương, họ sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ cấp trên giao phó và có cơ hội thăng chức, tăng lương dễ dàng.

Tuổi Tỵ

Trong 2 ngày cuối tuần (9 và 10/3), những chú Rắn sẽ được Tam hợp hỗ trợ. Bởi vậy, họ gặp nhiều vận may, có được cơ hội tốt để làm giàu.

Rất có thể những ngày đầu năm này người cầm tinh con Rắn sẽ có được lời mời làm việc, những dự án lớn… trong công việc.

Nếu nắm bắt được cơ hội này và hoàn thành thật tốt, chắc chắn bạn sẽ có 1 năm sung túc, không áp lực về tiền bạc.

Những người tuổi Tỵ theo đuổi công việc kinh doanh cũng có thể đổi đời nhờ buôn may bán đắt, có sự xuất hiện của quý nhân. Nhờ tất cả những vận may ấy, tiền bạc chảy về đầy két của họ, làm ăn thắng lớn từ tháng Giêng.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, người tuổi Dần là những người linh hoạt và không ngại thách thức, sẵn lòng thử nghiệm những trải nghiệm mới mẻ và khám phá cuộc sống. Họ có khả năng thích ứng nhanh chóng với mọi tình huống.

Đối với những người sinh năm Dần, trong 2 ngày cuối tuần (9 và 10/3) là khoảng thời gian tràn đầy sức sống và thử thách.

Vận may của con giáp này đang có những biến động tích cực, đặc biệt với những người dám mạo hiểm và thử những điều mới.

Trong giai đoạn này, con giáp này có thể gặp phải một số cơ hội đầu tư bất thường, có thể đến từ lời giới thiệu của bạn bè hoặc sở thích cá nhân.

Mặc dù cơ hội đang ở ngay trước mắt nhưng con giáp này cần phải học cách phân biệt xem đâu là cơ hội vàng thực sự và đâu là cạm bẫy.

Trước khi đưa ra những quyết định tài chính, con giáp này cần tìm gặp người có kinh nghiệm để nhận lời khuyên.

Về mặt sự nghiệp, người tuổi Dần sẽ mở ra một thời kỳ đầy biến động. Đối với những người tuổi Dần đang tìm kiếm sự phát triển và đột phá trong sự nghiệp, giai đoạn này có thể là bàn đạp tốt.

Đó có thể là người phụ trách một dự án mới hoặc được thăng chức thành thành viên cốt lõi của nhóm. Những thay đổi này sẽ không chỉ mang lại cho con giáp tuổi Dần sự hài lòng hơn trong nghề nghiệp mà còn nâng cao vị thế trong ngành của họ.

Tuy nhiên, thành công thường đi kèm với áp lực và thử thách, con giáp tuổi Dần có thể thấy rằng khi trách nhiệm tăng lên, áp lực trong công việc cũng tăng theo.

Lúc này, điều quan trọng nhất là họ phải bình tĩnh, tự tin và tin vào khả năng vượt qua mọi khó khăn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.