Trong 2 ngày cuối tuần (14 - 15/5), 3 con giáp chuyển vận GIÀU TO, tiền chảy về ầm ầm, danh vận song toàn, mang mệnh phú quý

Tâm linh - Tử vi 14/05/2022 09:59

Nhờ có vận may đeo bám nên 3 con giáp dưới đây sẽ tha hồ hốt bạc, nhà cửa ngập trong biển tiền trong 2 ngày cuối tuần.

Tuổi Dần

Tử vi đã chỉ rõ, trong 2 ngày cuối tuần, người tuổi Dần sẽ may mắn có tiền xài phủ phê, không phải lo nghĩ quá nhiều. Do vậy, con giáp này chỉ cần luôn phấn đấu, chăm chỉ lao động thì tài lộc tự khắc sẽ chui vào túi ào ào như thác đổ.

Trong 2 ngày cuối tuần (14 - 15/5), 3 con giáp chuyển vận GIÀU TO, tiền chảy về ầm ầm, danh vận song toàn, mang mệnh phú quý - Ảnh 1
Tử vi đã chỉ rõ, trong 2 ngày cuối tuần, người tuổi Dần sẽ may mắn có tiền xài phủ phê - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, nếu muốn mở rộng kinh doanh thì người cầm tinh con hổ phải bắt tay vào ngay bởi vận may không bao giờ lặp lại. Đây chính là con giáp luôn thành công trong sự nghiệp và sớm khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực đeo đuổi.

Tuổi Mùi

Trong 2 ngày cuối tuần tới, vận may của người cầm tinh con Dê sẽ vô cùng thịnh vượng. Cụ thể, con giáp này sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt từ quý nhân phương xa giúp tuổi Mùi xây dựng cơ ngơi ổn định và giải quyết mọi rắc rối một cách êm đẹp. Nhờ vậy mà tài vận của người tuổi Mùi ngày càng dồi dào, thăng tiến vùn vụt.

Chỉ trong thời gian ngắn, con giáp này sẽ tìm ra được hướng đi mới trong công việc. Với sự quyết tâm không ngừng, tuổi Mùi sẽ có cuộc sống phú quý và nhà cửa ngập trong biển tiền khiến nhiều người phải ghen tị.

Trong 2 ngày cuối tuần (14 - 15/5), 3 con giáp chuyển vận GIÀU TO, tiền chảy về ầm ầm, danh vận song toàn, mang mệnh phú quý - Ảnh 2
Trong 2 ngày cuối tuần tới, vận may của người cầm tinh con Dê sẽ vô cùng thịnh vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, lanh lợi, rất giỏi trong việc tùy cơ ứng biến, hơn nữa lại có óc quan sát nên có thể tìm kiếm được những cơ hội tốt đẹp nhất. Thời gian 2 ngày cuối tuần do hưởng phúc Tổ Tiên và được Thần Phật phù hộ nên sự nghiệp của con giáp này thăng tiến nhanh chóng, đạt được vô số kỳ tích trong công việc nên việc tăng lương, tăng chức sẽ xảy ra.

Cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, con giáp này cũng hết sức hòa đồng, vui vẻ nên có được rất nhiều mối nhân duyên tốt đẹp. Cao nhân dẫn đường chỉ lối nên người tuổi Hợi sẽ có cơ hội kiếm lợi nhuận lớn từ việc đầu tư và không cần lo nghĩ về tài chính trong thời gian dài.

Trong 2 ngày cuối tuần (14 - 15/5), 3 con giáp chuyển vận GIÀU TO, tiền chảy về ầm ầm, danh vận song toàn, mang mệnh phú quý - Ảnh 3
Thời gian 2 ngày cuối tuần do hưởng phúc Tổ Tiên và được Thần Phật phù hộ nên sự nghiệp của Tý thăng tiến nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Chúc mừng 3 con giáp có số đại gia, kiếm tiền tỷ trong 5 năm tới: Liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể

Chúc mừng 3 con giáp có số đại gia, kiếm tiền tỷ trong 5 năm tới: Liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể

Trong thời gian 5 năm tới đây, những con giáp này sẽ bội thu nhiều tiền của, cuộc sống hưởng vinh hoa phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn tử vi ngày mai tử vi ngày mới tử vi hàng ngày 12 con giáp may mắn Tử vi 3 con giáp may mắn tử vi cuối tuần

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 1 giờ 2 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 2 giờ 2 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 2 giờ 32 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể