Trong 12 ngày tới (6/10 - 17/10): có 3 con giáp được thần tài ban phước, gặp vận đổi đời, dễ bề phải may túi 3 gang mang đi đựng tiền, cuộc sống càng về sau càng viên mãn đủ đầy

Trong 12 ngày tới (6/10 - 17/10) do được Thần Phật phù hộ nên công việc thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp của người tuổi Sửu ngày càng mở rộng.

Người tuổi Sửu là người rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc và hành động của bảm thân nên con giáp này rất khéo léo trong giao tiếp do đó mọi việc trong cuộc sống thường rất suôn sẻ.

Tử vi trong 12 ngày tới (6/10 - 17/10) cho biết Tam Hợp che chở, người tuổi Tỵ có cơ hội nhận được một khoản tiền bất ngờ mà cát thần này mang tới. Hợp tác kinh doanh thuận buồm xuôi gió, lợi nhuận rất khả quan. Tài chính có cải thiện vào lúc này sẽ là cần thiết để giúp giảm căng thẳng và lo lắng cho bạn.

Tài vận cũng lên cao như diều gặp gió, tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi con giáp này, thu nhập tăng lên gấp ba, gấp bốn. Người tuổi Sửu không còn phải đau đầu vì tiền nữa.

Thương Quan chiếu mệnh sẽ không có lợi cho công việc của con giáp này. Có lẽ bạn sẽ muốn tận dụng thời gian trước mắt để nhìn lại hành trình mình đã trải qua, đánh giá lại mục tiêu hiện tại của bản thân sau đó quyết định thứ gì nên buông bỏ và thứ gì nên tiếp tục theo đuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 12 ngày tới (6/10 - 17/10) cho biết, Chính Quan đồng hành trong 12 ngày này, mọi việc đều trong tầm kiểm soát của tuổi Ngọ. Đường sự nghiệp trở nên hanh thông. Bạn có cơ hội thăng tiến nếu như có bằng cấp và trình độ thực sự. Hãy làm thân với những đồng nghiệp lớn tuổi để được họ chỉ bảo, truyền kinh nghiệm.

Ngày vận khí hài hòa nên bạn cũng có thể nhận được cơ hội buôn may bán đắt, kinh doanh phát tài. Bản mệnh còn nhận được nhiều lời khen ngợi và mời hợp tác từ người khác. Nên nhân cơ hội này để phát triển quy mô và hoàn chỉnh cách thức kinh doanh, sẽ càng ngày càng thu được lợi lớn.

Hỏa sinh Thổ còn cho thấy đường tình cảm của người tuổi này rất vượng, người đến kẻ đi dập dìu, nhưng tiếc rằng bạn lại vẫn chưa tìm được ai thật sự hài lòng. Sự kén chọn đang lớn dần lên trong bạn mặc cho người lớn giục giã.

Ảnh minh họa: Internet

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