Trong 10 ngày đầu tháng 10, Thần Tài 'xông đất', 3 con giáp trúng vận cực to, bội thu tiền bạc, tài khoản 'nảy mầm', tràn trề phúc báo

Tâm linh - Tử vi 29/09/2023 16:28

Theo dự báo tử vi, trong 10 ngày đầu tháng 10 sẽ có 3 con giáp dưới đây sẽ có tài lộc cực phát, tài vận bùng nổ bất ngờ.

Tuổi Dần

Tử vi học có nói, trong 10 ngày đầu tháng 10, cuộc sống tuổi Dần sẽ có bước chuyển biến tích cực không ngờ. Năm ngoái tuổi Dần đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, thậm chí là mất mát và hy sinh. Năm nay tuổi Dần sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng sinh lời, bên cạnh đó họ còn tìm được cơ hội tốt để thăng hoa trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Đối với những người kinh doanh, đây sẽ là thời cơ tốt để đầu tư hết mức. Vinh hoa phú quý đang chờ trước mắt, tuổi Dần chỉ cần đi đến thì sẽ bắt gặp.

Trong 10 ngày đầu tháng 10, Thần Tài 'xông đất', 3 con giáp trúng vận cực to, bội thu tiền bạc, tài khoản 'nảy mầm', tràn trề phúc báo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi Thân hiền lành, chăm chỉ, chịu thương chịu khó, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hết sức mình để tìm kiếm cơ hội làm giàu. Đa số những người tuổi Thân đều không xuất thân trong gia đình đầy đủ nhưng họ có khả năng tự tạo dựng cuộc sống sung túc và giàu có cho chính mình. 

Tử vi học có nói, trong 10 ngày đầu tháng 10, tuổi Thân sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Cuộc sống tuổi Thân từ đầu năm đã có chuyển biến tích cực, mọi khó khăn đều được giải quyết, công việc lại vô cùng suôn sẻ kéo theo tài vận ngày càng dồi dào. Họ sẽ dễ dàng kiếm tiền, xây dựng cuộc sống đủ đầy sung túc, mọi ước muốn đều thành hiện thực.

Trong 10 ngày đầu tháng 10, Thần Tài 'xông đất', 3 con giáp trúng vận cực to, bội thu tiền bạc, tài khoản 'nảy mầm', tràn trề phúc báo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi học có nói, trong 10 ngày đầu tháng 10, tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn. Sự nghiệp tuổi Dậu sẽ có khởi sắc khi mọi khó khăn còn tồn đọng đều được giải quyết êm đẹp. Bên cạnh đó, từ giai đoạn này trở đi, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng sáng tạo hơn, nhờ vậy mà mọi thứ đều thăng hoa rực rỡ.

Nhìn chung, trong thời gian này trở đi, tuổi Dậu cần bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội, đây sẽ là thời cơ tốt để tuổi Dậu đổi đời. Nếu như không thể mua nhà mua xe thì ít nhất cũng kiếm được số tiền lớn, sống dư dả thoải mái đến vài năm sau.

Trong 10 ngày đầu tháng 10, Thần Tài 'xông đất', 3 con giáp trúng vận cực to, bội thu tiền bạc, tài khoản 'nảy mầm', tràn trề phúc báo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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