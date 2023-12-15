Trong 10 ngày đầu của tháng 11 âm lịch, 3 con giáp mắn vượt bậc, kiếm được nhiều tiền, công việc thuận buồm xuôi gió, giàu có không ai sánh bằng

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thường là những người có tâm tư trong sáng, thật thà, bao dung và biết yêu thương người khác. Họ thuộc tuýp người làm việc cẩn thận, có tầm nhìn xa, tinh tế và rất thông minh. Họ cũng là những người giỏi phán đoán, suy nghĩ rất thấu đáo.

Trong 10 ngày đầu của tháng 11 âm lịch, người tuổi Thìn sẽ cực kỳ may mắn. Vận may tài chính của họ rất tốt và có thể gặt hái được nhiều thành tựu về mặt tài chính, tiền bạc. Ngoài ra, những người tuổi Thìn sẽ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp và cuộc sống, khiến họ tự tin và có cuộc sống sung túc hơn. Thời gian này là thời điểm khá viên mãn với những người tuổi Thìn.

Những người sinh năm Tý là những người kiêu ngạo, cầu tiến, tích cực và luôn có thể truyền cảm hứng cho mọi người. Những người như vậy luôn có thể mang lại may mắn cho những người xung quanh. Họ cũng dễ dàng được Thần Tài ưu ái, yêu mến, khắp nơi sẽ gặp may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 10 ngày đầu của tháng 11 âm lịch, người tuổi Tý có mệnh phát tài phát lộc thịnh vượng và gia đình họ sẽ được hưởng lợi từ điều đó. Ông bà nội ba đời không lo cơm ăn áo mặc, cả nhà được hưởng phước lành vô tận. Số tiền mà họ kiếm được ở mức cao, đồng thời họ cũng có nhiều cơ hội để phát triển về công việc. Nếu nắm bắt đúng thời điểm, đủ chăm chỉ, mọi việc trong cuộc sống lẫn công việc của họ đều diễn ra suôn sẻ.

Con giáp tuổi Sửu

Trong 10 ngày đầu của tháng 11 âm lịch, vận trình tài lộc của người tuổi Sửu thăng tiến. Mối quan hệ giữa các cá nhân trong tháng này tốt có thể mang lại một số thông tin kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy sự phát triển công việc, từ đó số tiền trong tài khoản cũng tăng lên.

Ảnh minh họa: Internet

Về tình cảm, người tuổi Sửu độc thân trong thời gian này có thể tham gia các cuộc gặp gỡ do người khác giới thiệu. Không nhất thiết phải trở thành người yêu, bạn có thể mở lòng để thêm mối quen biết cũng rất tốt. Các cặp đôi thì cần dành thời gian để quan tâm và thấu hiểu nhau hơn.

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