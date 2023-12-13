Bước vào tháng 11 âm lịch mọi xui xẻo biến mất, 3 con giáp may mắn hơn người, nhận về tiền khủng, phần thưởng giàu có hậu hĩnh

Người sinh tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều may mắn vào tháng 11 âm lịch, tránh xa những người xui xẻo, đón quý nhân đến bảo trợ, kiếm tiền lăn lộn vào nhà. Người tuổi Tỵ có cái nhìn sâu sắc và khả năng tư duy điềm tĩnh, họ giỏi nắm bắt cơ hội và sử dụng nhiều nguồn lực khác nhau để đạt được mục tiêu của mình.

Lúc này, người tuổi Tỵ sẽ nhận được nhiều cơ hội làm ăn, với sự giúp đỡ của quý nhân, họ sẽ nắm bắt được cơ hội và đạt được thành công lớn dù là trong đầu tư, kinh doanh hay công việc. Chính vì sự thông minh và tinh thần phiêu lưu mạo hiểm mà người tuổi Tỵ sẽ nhận được những phần thưởng giàu có hậu hĩnh vào thời điểm này.

Bước qua tháng 11 âm lịch sẽ là thời điểm người tuổi Dậu có rất nhiều năng lượng. Họ đem sự tích cực đến công việc, cuộc sống và những người xung quanh mình. Đây cũng là thời điểm vàng để người tuổi Dậu bứt phá trong công việc. Lúc này, mọi sự may mắn đều xoay quanh người tuổi Dậu. Bởi vậy họ làm gì cũng dễ đạt được kết quả như ý.

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Ảnh minh họa: Internet

‏Đặc biệt, họ có thể thực hiện những dự định mà mình đã đưa ra từ lâu nhưng chưa thực hiện được. Người tuổi Dậu nên mạnh dạn đưa ra các quyết định và hết mình với điều ấy. Rất có thể, những điều táo bạo ở thời điểm này sẽ mang đến cho họ sự thành công.

Con giáp tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tuất có tính cách cao thượng, không thích tranh cãi với người khác. Con giáp này cũng có rất nhiều bạn bè, chủ yếu là vì họ có tầm nhìn xa trông rộng, tính cách tỉ mỉ, thận trọng, biết đối nhân xử thế. Nhờ có mối quan hệ tốt mà họ mở ra nhiều cơ hội để phát triển, thu nhập khấm khá, không bao giờ lo thiếu tiền để chi tiêu.

Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 11 âm lịch, con giáp tuổi Tuất họ sẽ có vận khí tốt, có thể dễ dàng nắm bắt các cơ hội để phát triển trong suốt cả tháng. Từ đó, những người này sẽ làm ăn phát đạt, kiếm tiền dễ dàng hơn, cuộc sống cũng trở nên thuận lợi hơn, cả tháng thịnh vượng dư dả.

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