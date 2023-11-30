Bước qua tháng 11 âm lịch, 3 con giáp đại cát đại lộc, cuộc sống giàu sang, ung dung tiền rơi vào người

Bước qua tháng 11 âm lịch, về phương diện sự nghiệp của tuổi Dần khá may mắn, có được quý nhân phù trợ, mở ra nhiều cơ hội để phát triển nhiều hơn. Khả năng thăng tiến của con giáp này trong tháng khá tốt, nên cơ hội để tăng lương tăng thưởng cũng cao hơn hẳn so với bình thường.

Về chuyện tình cảm, người đang yêu sẽ có mong muốn tiến thêm 1 bước về lâu đài hôn nhân với người mình yêu. Trong khi đó, tình cảm vợ chồng tuổi này càng ngày càng sâu đậm hơn, gia đình đầm ấm hạnh phúc.

Bản mệnh được quý nhân giúp sức nên sự nghiệp càng ngày càng phát triển thuận lợi, có khả năng thăng tiến khi công sức của bạn được ghi nhận. Sự uy tín mang lại cho bản mệnh nhiều lợi thế, điều không ngờ tới nhất đó là ngay cả những đối thủ trước đây giờ cũng trở thành đồng minh của bạn. Thậm chí, nếu bạn còn độc thân, quan hệ với đối tác có thể tiến lên mức tình cảm thân mật hơn.

Con giáp tuổi Mão

Có thể nói rằng, vận khí tháng 11 âm lịch mang đến cho người tuổi Mão rất nhiều may mắn. Tháng này sẽ là một bước ngoặt trong sự nghiệp đối với những người tuổi Mão. Người sinh năm Mão sẽ gặp cơ hội mới trong công việc và có thể đạt được nhiều cơ hội thăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Những cơ hội này có thể dẫn đến vị trí cao hơn và mức lương hấp dẫn hơn. Ngoài ra, đối với những người buôn bán, doanh nhân, một số cơ hội đang chờ họ khám phá và thực hiện. Về tài lộc, những người tuổi Mão có thể tăng thêm thu nhập nhờ những công việc bên lề. Những khoản tiền này có thể đến từ các khoản đầu tư, thị trường chứng khoán hoặc mua bán lại một số tài sản khác.

Nhìn chung, tháng 11 này là thời điểm tốt để người tuổi Mão đạt được sự giàu có và đột phá trong sự nghiệp. Dẫu vậy, người tuổi Mão vẫn cần chú ý đến sức khỏe và lối sống khoa học của bản thân để duy trì nguồn năng lượng tích cực thực hiện các dự án mới trong công việc.

Con giáp tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu luôn có sức bật mạnh mẽ. Họ luôn mở rộng tầm mắt để phát hiện các cơ hội tốt cho việc thăng tiến của mình. Con giáp này cũng giữ thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, tính cách kiên định, có khả năng chống lại sự cám dỗ, giúp bản thân không bị sa vào những thói hư, tật xấu.

Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 11 âm lịch này, người tuổi Dậu dẫn đầu trên con đường trở nên giàu có, thanh toán mọi nợ nần. Đối với con giáp này, việc xây dựng hình tượng tốt trong mắt mọi người rất quan trọng. Họ cần mở rộng mối quan hệ, trở thành người đáng tin cậy để không bị đồng đội "cho ra rìa". Như vậy, con giáp tuổi Dậu sẽ không lo bỏ lỡ cơ hội tiến bộ.

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