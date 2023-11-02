Trong 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp tài lộc thăng tiến, tiền tài vượng phát, phú quý đề huề, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 02/11/2023 18:21

Dưới đây là những con giáp nhận được nhiều tài lộc nhất trong 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch.

Tuổi Tỵ

Trời sinh người t.uổi Tỵ thông minh, lanh lợi, biết tận dụng cơ hội để phát triển sự nghiệp, cuộc sống. So với những con giáp khác, t.uổi Tỵ thường gặt hái nhiều thành công hơn do biết tận dụng các mối quan hệ và nắm bắt cơ hội.

Thời gian qua, con giáp này đã gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, trong 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, tài vận của Tỵ sẽ có chuyển biến tích cực. Người cầm tinh con rắn sẽ gặp được quý nhân dẫn đường chỉ lối, tạo điều kiện phát triển công danh sự nghiệp, cuộc sống thăng hoa, tiền kiếm được ngày một nhiều.

Trong 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp tài lộc thăng tiến, tiền tài vượng phát, phú quý đề huề, thăng quan tiến chức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh những người t.uổi Mùi là hiền lành, yếu đuối nhưng thực chất bên trong họ là những người vô cùng mạnh mẽ. Tử vi cho biết, trong 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, người t.uổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn. Về tài chính không hề dư dả nhưng lại có dấu hiệu hao tài tốn của vì tuổi Mùi có nhiều hung tinh xung quanh khiến bản mệnh chi tiêu quá tay.

Tuy nhiên, tuổi Mùi lại là một trong 3 con giáp phát tài khi liên tục được Thần Tài và thần may mắn chiếu cố. Trong công việc, dù có gặp phải khó khăn lớn đến thế nào thì t.uổi Mùi vẫn có thể vượt qua một cách dễ dàng vì được quý nhân phù trợ nên bạn hãy mạnh mẽ thực hiện những gì mình muốn.

Trong 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp tài lộc thăng tiến, tiền tài vượng phát, phú quý đề huề, thăng quan tiến chức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đặc điểm nổi bật của người t.uổi Tuất là sự trung thành và nhiệt tình. Người t.uổi này trọng tình, trọng nghĩa, hết lòng với bạn bè, người thân mà không toan tính thiệt hơn. Bạn thích giúp đỡ người khác, sống hòa đồng nên được nhiều người yêu mến. Trong cuộc sống, con giáp này được phúc báo, gặp nhiều may mắn, tài lộc.

Trong 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, người t.uổi Tuất từng bước vượt qua khó khăn, trở ngại trong công việc. Công việc của bạn cũng dần ổn định và khởi sắc trở lại. Những ngày này, con giáp này nhận thêm cơ hội trong công việc. Đó có thể là một dự án mới, một mặt hàng kinh doanh mới hoặc một lời đề nghị hợp tác làm ăn. Nếu biết chớp lấy cơ hội này, người t.uổi Tuất sẽ kiếm được bộn tiền cũng như mở rộng mối quan hệ của mình.

Trong 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp tài lộc thăng tiến, tiền tài vượng phát, phú quý đề huề, thăng quan tiến chức - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

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