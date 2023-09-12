Trời xanh an bài, 3 con giáp muốn nghèo cũng khó từ ngày 12/9 đến ngày 17/9: Tài lộc đột phá, cuộc sống thịnh vượng vô cùng, tiền bạc phủ phê

Ưu điểm của người tuổi Hợi làm chăm chỉ làm ăn. Họ luôn đầu tư nhiều thời gian và tâm huyết vào công việc, có trách nhiệm cao với những gì mình làm. Tuy nhiên, thời gian vừa qua bản mệnh lại chưa thực sự bùng nổ vận may nên đường công danh sự nghiệp chỉ bình ổn chứ không có sự đột phá.

Thời gian tới đây, tuổi Hợi cần kiên quyết với những dự định của mình. Nếu như bản mệnh đã nhận 1 công việc, dự án nào đó thì hãy kiên quyết theo đuổi tới cùng thay vì bỏ cuộc giữa chừng. Khi con giáp này kiếm được nhiều tiền, họ dễ chi tiêu vô tội vạ, không biết cách kiểm soát tài chính. Vì thế dù được cát tinh chiếu mệnh, con giáp này cũng không nên chi tiêu quá tay để tránh “rỗng túi” và gặp khó khăn về tài chính.

Từ ngày 12/9 đến ngày 17/9, vận may sẽ kéo đến với những người tuổi Hợi. Sự chăm chỉ của họ sẽ sớm được đền đáp, nhận nhiều may mắn trong con đường sự nghiệp. Không chỉ vậy, con giáp này có khả năng gặp được quý nhân, được hỗ trợ trong công việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần được đánh giá cao nhờ tầm nhìn xa, can đảm hành động, có khả năng ra quyết định sáng suốt và quyết đoán.

Họ được trời ban cho sự nhạy bén trong kinh doanh, nhớ rất lâu, rất rõ các dữ liệu liên quan đến con số.

Chính vì thế, họ thường phát hiện ra những cơ hội kinh doanh và bắt tay vào đầu tư, buôn bán trước người khác. Lợi thế của con giáp này còn đến từ việc làm ăn có tài, có tâm, biết giữ chữ tín chứ không vì nguồn lợi trước mắt.

Từ ngày 12/9 đến ngày 17/9 sẽ là khoảng thời gian Dần lập được nhiều thành tựu to lớn, phát lộc phát tài nhờ chính vào việc kinh doanh. Tài buôn bán mang đến cho họ cuộc sống sung túc, khá giả. Vì vậy, họ sớm có được cuộc sống giàu có như mong đợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tý rất dễ mến, được lòng người vì họ có tính cách tốt, không nói nhiều nhưng làm việc hiệu quả, để lại ấn tượng đáng tin cậy cho người khác.

Vì vậy, con giáp này sớm đạt được những lợi thế nhất định trên nhiều phương diện. Năm nay, những người này không lo xuống dốc mà sự sự phát triển còn đặc biệt suôn sẻ.

Trong gia đình, người tuổi Tý nhận được sự ủng hộ, cổ vũ của người thân, cuộc sống viên mãn, cơ hội thăng tiến ngày càng rộng mở.

Từ ngày 12/9 đến ngày 17/9, con giáp tuổi Tý sẽ được như ý. Họ có thể hoàn thành nhiều mục tiêu trong cuộc sống, sự nghiệp thuận lợi, gia đình yên ấm. Giai đoạn này, họ sẽ không lo bị thất bại, buồn phiền.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.