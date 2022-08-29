Trời thương Phật độ, 3 con giáp hết khổ, tránh mọi xui xẻo trong 15 ngày sắp tới (30/8 - 13/9), phúc lộc tràn về, làm ăn phát đạt

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 16:50

3 con giáp may mắn có cơ hội phát tài trong 15 ngày tới (30/8 -13/9) , nhanh chóng nắm bắt để kiếm về bộn tiền nhé.

Tuổi Tý

Con đường sự nghiệp trong 15 ngày tới (30/8 -13/9) của người tuổi Tý khá hanh thông. Bạn luôn cố gắng hết sức mình nên có thể thu về thành quả xứng đáng. Đáng chú ý, đây là khoảng thời gian bản mệnh nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Đối phương sẽ trao cho bạn cơ hội rất đáng để thử sức.

Tất nhiên, để chinh phục thành công thì đôi khi, bạn sẽ phải chịu đựng vất vả một chút, song kết quả chắc chắn không phụ người có lòng.

Với người làm ăn kinh doanh, việc buôn bán nhìn chung khá khẩm. Đôi khi bạn phải vất vả, đánh đổi thời gian và công sức của mình, song các khoản đầu tư sẽ dần dần sinh lời, bạn có thể tin tưởng vào định hướng đã đặt ra từ trước.

Trời thương Phật độ, 3 con giáp hết khổ, tránh mọi xui xẻo trong 15 ngày sắp tới (30/8 - 13/9), phúc lộc tràn về, làm ăn phát đạt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày cho biết trong 15 ngày tới (30/8 -13/9) tuổi Dần gặp Tam Hợp cục nên công việc thuận lợi, được quý nhân trợ giúp, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Bạn cần tận dụng cơ hội rất tốt này để mở rộng các mối quan hệ xã giao và nâng cao tầm quan trọng của mình ở nơi làm việc, dọn đường thăng tiến trong tương lai.

Thực Thần che chở, con giáp này hành xử khéo léo, khiêm nhường, đối đãi hòa đồng với mọi người. Song có một điểm bạn cần chú ý là những thời khắc quyết định phải có sự dứt khoát và mạnh mẽ cần thiết để tỏ rõ quan điểm, không nên quá nhường nhịn mà bị cấp trên đánh giá là hiền lành nhu nhược. Tiến lùi đúng lúc, cư xử hợp lý sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu đề ra.

Trời thương Phật độ, 3 con giáp hết khổ, tránh mọi xui xẻo trong 15 ngày sắp tới (30/8 - 13/9), phúc lộc tràn về, làm ăn phát đạt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 15 ngày tới (30/8 -13/9) Tam Hợp nâng đỡ nên con giáp tuổi Thìn có khoảng thời gian tuyệt vời cho những cảm xúc mới mẻ, ngọt ngào cho đời sống tình cảm. Hãy đón đợi một làn sóng mới của những điều lãng mạn, thú vị mà ai đó dành cho bạn nhé. Hãy dẹp bỏ những nghi ngờ để tận hưởng những niềm vui mà bạn đang có một cách trọn vẹn nhất.

Thiên Quan dự báo cho người tuổi Thìn biết rằng, nếu bạn cảm thấy một ý tưởng nào đó không còn thích hợp để có thể triển khai thì đừng "cố đấm ăn xôi" để làm gì. Bạn có quyền chọn lựa cho mình một hướng đi khác thích hợp hơn với hoàn cảnh hiện tại, thay vì gò ép chính bạn.

Trời thương Phật độ, 3 con giáp hết khổ, tránh mọi xui xẻo trong 15 ngày sắp tới (30/8 - 13/9), phúc lộc tràn về, làm ăn phát đạt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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