Trời độ người có đức có tài, sang tháng 3 Dương lịch, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, ngồi không cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 11/02/2023 15:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'đạp trúng mỏ vàng', sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, ngồi không cũng giàu vào tháng 3 Dương lịch.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất được biết đến là người thật thà, thẳng thắn. Tuy vậy, nhưng đôi khi họ cũng tỏ ra ương ngạnh, bảo thủ. Về mặt trí tuệ, con giáp này là người khôn ngoan, tháo vát, có năng lực trong công việc. Con giáp này hơn người ở tính kiên trì. Họ có thể vượt nhiều khó khăn, trở ngại để vươn tới thành công mà không nản lòng nhụt chí.

 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ đạt bước tiến mới. Sửu Dậu Tam Hợp giúp cho bạn có nhiều tin mừng về chuyện tình cảm. Đôi lứa yêu nhau tìm được sự mình yêu khi ở cùng nhau, còn người độc thân tìm được một nửa yêu thương cho mình tại thời điểm này. 

Trời độ người có đức có tài, sang tháng 3 Dương lịch, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, ngồi không cũng giàu - Ảnh 1
 Con giáp này hơn người ở tính kiên trì. Họ có thể vượt nhiều khó khăn, trở ngại để vươn tới thành công mà không nản lòng nhụt chí - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi trong tháng 3 dương lịch này người tuổi Dần chính là con giáp này làm đâu thắng đó, mưu sự tất thành. Với những người đã ấp ủ ý tưởng kinh doanh thì đây là thời điểm tốt để họ triển khai các ý tưởng. Trong khi những người làm công ăn lương cũng sẽ đạt thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng.

Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Con giáp này có vận quý nhân rất vượng. Trên con đường sự nghiệp, người tuổi Dần thường được quý nhân đưa đường chỉ lối. Bước sang tháng 3 dương lịch, người tuổi Dần có tài vận hanh thông, vận khí lên cao. Sự nghiệp của họ có nhiều khởi sắc. Khi cơ hội đến, con giáp này cần nhanh chóng nắm bắt để có được cuộc sống tốt đẹp.

Trời độ người có đức có tài, sang tháng 3 Dương lịch, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, ngồi không cũng giàu - Ảnh 2
Trên con đường sự nghiệp, người tuổi Dần thường được quý nhân đưa đường chỉ lối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp giỏi giang, khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Họ biết đối nhân xử thế và biết giữ các mối quan hệ hữu hảo. Họ làm công việc gì cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, người tuổi này làm kinh doanh cũng tìm được nguồn hàng tốt, gặp được bạn làm ăn uy tín. Cũng nhờ đó mà doanh số bán hàng của họ tăng lên thấy rõ. Ngoài ra, đối với một số người cầm tinh con Gà càng nỗ lực thì tiền bạc càng chảy về ví nhiều hơn.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Bạn và người ấy đang trải qua những giây phút ngọt ngào và êm ấm bên cạnh nhau. Cả hai luôn dành cho nhau sự tin tưởng nhất định khi không bị ảnh hưởng bởi lời ra tiếng vào ở bên ngoài.    

Trời độ người có đức có tài, sang tháng 3 Dương lịch, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc đầy nhà, ngồi không cũng giàu - Ảnh 3
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là con giáp giỏi giang, khôn khéo nhất trong 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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