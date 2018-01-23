Top nàng giáp có chồng, CHỒNG THÀNH ĐẠI GIA, có con, CON GIỎI GIANG HƠN NGƯỜI!

Tâm linh - Tử vi 23/01/2018 05:30

Đây là 3 con giáp chồng tu 7 kiếp mới lấy được. Họ sẽ là hậu phương vững chắc cho chồng, giúp con thành tài!

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão thiện lương, có phúc đức trời ban. Họ sinh ra trong phú quý, đem đến nhiều điều tốt đẹp cho người bên cạnh. Và con giáp này có số vượng phu ích tử nhất trong 12 con giáp. Sau 5 năm sau khi kết hôn, sự nghiệp của con giáp này sẽ thành công rực rỡ, vợ chồng hạnh phúc, hòa thuận. Tình cảm sau hôn nhân của vợ chồng con giáp này càng gắn đó và sâu đậm hơn thời yêu nhau. Thiện lương, phúc đức của phụ nữ tuổi Mão còn để lại cho con cháu tận 3 đời về sau. Do đó, nếu yêu được nàng giáp này, hãy cố gắng lấy họ làm vợ nhé!

Top nàng giáp có chồng, CHỒNG THÀNH ĐẠI GIA, có con, CON GIỎI GIANG HƠN NGƯỜI! - Ảnh 1
Họ sinh ra trong phú quý, đem đến nhiều điều tốt đẹp cho người bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nàng tuổi Tỵ sinh ra đã mang số vượng phu ích tử, nhưng cần vợ chồng đồng cam cộng khổ. Hai vợ chồng sau thời gian kết hôn cũng cần hòa hợp, để mài giũa sự khác biệt trong tính cách, cố gắng cùng nhau phấn đấu.

Phụ nữ tuổi Tỵ có đầu óc, chuyện sự nghiệp hay gia đình đều có thể thu xếp ổn thỏa. Chồng ở cạnh họ lâu ngày sẽ càng hòa hợp, họ còn giúp chồng nhiều trong công việc và cuộc sống. Cuộc sống gia đình của phụ  nữ tuổi Tỵ khiến không ít người ngưỡng mộ.

Nàng tuổi Tỵ sinh ra đã mang số vượng phu ích tử - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Phụ nữ tuổi Dậu có số trời phú quý, cuộc sống giàu sang không lo gì.

Từ khi sinh ra, con giáp này đã mang đến tiền tài, phú quý cho gia đình. Khi trưởng thành thì càng tốt hơn, họ giữ được tiền, lại còn tự sức làm giàu hơn.

Phụ nữ tuổi Dậu có tài làm giàu với sự sáng tạo không ngừng nghỉ. Khi đã có gia đình, con giáp này càng có sự nghiệp vững vàng. Họ giúp chồng, lại càng mang đến giàu sang cho gia đình chồng. Cuộc sống hôn nhân của họ tiền tài không thiếu, hạnh phúc cũng ngập tràn.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

4 con giáp dễ bị tình yêu làm mờ mắt, mù quáng đến mất trí

4 con giáp dễ bị tình yêu làm mờ mắt, mù quáng đến mất trí

Đây là 4 con giáp dù có thành công, giỏi giang trong sự nghiệp hay cuộc sống thì một khi gặp tình yêu vẫn dễ mù quáng đến ủy lụy.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp vượng phu ích tử 12 con giáp top con giáp

TIN MỚI NHẤT

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 15 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 43 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 1 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Ngoại tình 1 giờ 43 phút trước
Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Video 2 giờ 13 phút trước
Trương Nghệ Mưu lập đội ngũ AI làm phim, điện ảnh bước vào kỷ nguyên mới?

Trương Nghệ Mưu lập đội ngũ AI làm phim, điện ảnh bước vào kỷ nguyên mới?

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau âm thanh bất thường qua điện thoại và hình ảnh phía sau lưng bố chồng

Sự thật đằng sau âm thanh bất thường qua điện thoại và hình ảnh phía sau lưng bố chồng

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026