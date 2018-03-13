Top con giáp trí tuệ hơn người, số trời đã định không làm đại gia cũng trở thành sếp lớn

Tâm linh - Tử vi 13/03/2018 16:14

Những con giáp dưới đây thông minh hơn người, sự nghiệp thành công vang dội, số phận sinh ra để làm sếp lớn khiến nhiều người nể phục.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có tài nắm bắt cơ hội tốt, khả năng xoay chuyển tình huống tốt khiến nhiều người nể phục. Bạn sinh ra có tố chất quý tộc, luôn thu hút sự chú ý của người khác. Người tuổi Thìn có tham vọng khá lớn, những điều bạn muốn chắc chắn sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để đạt được. Với bạn không có khái niệm đủ, bạn luôn phấn đấu để trở thành người xuất sắc và hoàn hảo nhất. Nhờ tính cách kiên quyết này, bạn có tài năng lãnh đạo tuyệt vời. Khả năng truyền đạt và trí tuệ hơn người của bạn khiến mọi người phải nể phục và nghe theo. Từ khi sinh ra, tuổi Thìn đã có thiên phú lãnh đạo, khả năng sáng tạo tốt. Vận mệnh của người tuổi Thìn sinh ra để làm việc lớn, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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Tuổi Thìn trí tuệ hơn người, có mệnh làm sếp lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần có khí chất hơn người, khả năng lãnh đạo cao. Từ khi còn nhỏ, bạn có ý chí tự lập nghiệp và xác định phương hướng rõ ràng cho bản thân. Bạn là người khéo léo trong giao tiếp, được nhiều người yêu mến và tin tưởng. Khi có cơ hội tốt, bạn luôn biết cách nắm bắt và hoàn thành một cách xuất sắc. Dù có gặp khó khăn, bạn vẫn cố gắng tìm cách vượt qua, nỗ lực hết mình để có tương lai tươi sáng hơn. Bạn có phong thái tự tin, làm việc gì cũng nhanh gọn, không mắc sai lầm nhiều. Nhờ tính cách này, bạn có khả năng thăng tiến nhanh trong sự nghiệp.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi vốn có tính nhìn xa trông rộng, làm việc gì cũng thận trọng nên đạt được nhiều thành công nhất định. Bạn rất biết cách dùng người, dùng tiền, phát huy hết tiềm năng lãnh đạo của mình. Cũng nhờ vậy, số trời đã định bạn có vận mệnh làm sếp lớn, được nhiều người ủng hộ và nghe theo. Những kế hoạch của bạn đề ra được rất nhiều người xem trọng. Do có tính cách hiền lành, biết đối nhân xử thế nên Hợi được nhân viên nể phục, một lòng trung thành. 

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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