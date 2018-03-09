Top con giáp bị vu oan giá họa, vướng phải tranh chấp đất đai kiện tụng trong tháng 4/2018

Nếu thuộc những con giáp dưới đây, bạn nên cẩn thận bị tiểu nhân hãm hại, đổ tội oan, vướng phải nhiều vụ việc về tranh chấp đất đai, dính dáng pháp luật kiện tụng trong tháng 4/2018.

Tuổi Dần

Sự nghiệp trong tháng 4 của bạn gặp nhiều thăng trầm, bị tiểu nhân lừa đảo, hãm hại. Thời điểm này, vận mệnh của bạn kém may mắn, mưu sự việc gì cũng không thành công. Bạn có thể bị đồng nghiệp hoặc người khác vu oan giá họa, vướng phải vụ kiện tụng đất đai của gia đình. Nói chung, tháng này của bạn sẽ vô cùng khó khăn, gặp nhiều thử thách. Mối quan hệ của bạn trong tháng 4 không mấy khởi sắc, chủ yếu là lợi dụng lẫn nhau để thăng tiến trong công việc. Vì vậy, hãy cố gắng vượt qua, đừng ngây thơ tin vào những lời nói của bất cứ ai. Họ chỉ đợi bạn sai để hãm hại và chì chiết bạn, chứ không có thiện chí giúp đỡ, động viên.

Tuổi Dần gặp phải nhiều tai họa trong tháng 4/2018 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tháng 4/2018, bạn gặp hung vận nhiều hơn cát vận, sự nghiệp tài lộc đều giảm sút. Thời điểm này, bạn gặp khá nhiều tiểu nhân quấy phá, ngáng đường. Trong sự nghiệp, có rất nhiều cơ hội dành cho bạn nhưng không mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, bạn nên cẩn thận, đề phòng những người xung quanh. Họ có thể mang lại nhiều tai họa và thị phi cho bạn. Đừng vì những lời nói ngon ngọt mà sa vào bẫy mà họ giăng ra. Đặc biệt, trong thời gian này bạn sẽ gặp phải cuộc tranh chấp đất đai hoặc kiện tụng. Vì vậy, hãy giữ bình tĩnh, đừng hành sự nóng vội mà làm hỏng việc, tiền mất tật mang. Việc tốt nhất trong giai đoạn này là bạn nên an phận, đừng đầu tư hay thực hiện kế hoạch gì quan trọng.

Tuổi Tý

Vận mệnh của người tuổi Tý trong tháng 4 không mấy thuận lợi. Bạn gặp phải nhiều chuyện rắc rối gây phá tài nghiêm trọng. Không những vậy, bạn còn bị áp lực công việc đè nặng khiến mất ăn mất ngủ trong một thời gian dài. Thời điểm này, tốt nhất bạn nên tránh tình trạng vay mượn hay đầu tư bất cứ lĩnh vực nào. Số tiền kiếm được trong thời gian trước nên để tiết kiệm vì sẽ có những khoản chi bất ngờ. Tuổi Tý sẽ vướng phải vụ kiện tụng, tranh chấp đất đai dẫn đến hao tài tốn của. Đừng nên tin tưởng tuyệt đối vào những người xung quanh, họ đang chờ cơ hội để hãm hại bạn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp cẩn thận lời ăn tiếng nói, kẻo tai bay vạ gió, họa từ miệng ra trong tháng 3/2018 Những con giáp dưới đây, khi nói chuyện phải suy trước tính suy, đừng quá thẳng thắn kẻo mất lòng nhiều người. Tháng 3/2018, bạn nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, đừng vì một phút bốc đồng, nổi nóng mà ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình.

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