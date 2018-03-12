Top con giáp sống lương thiện, tâm hướng Phật, cả cuộc đời chỉ có phúc không thấy họa

Tâm linh - Tử vi 12/03/2018 16:43

Những con giáp dưới đây sống lương thiện, tâm hướng Phật, nhiệt tình giúp đỡ người khi hoạn nạn khó khăn. Cũng nhờ vậy, bạn sẽ được hưởng lộc trời ban, càng về già sẽ có cuộc sống an nhàn, không lo nghĩ.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất vốn có tính cách lương thiện, hành hiệp trượng nghĩa. Bạn sẵn sàng ra tay giúp đỡ khi thấy người khác lâm vào tình trạng khó khăn. Trong công việc, bạn hoàn thành tốt vai trò và trách nhiệm của mình, không bao giờ bị cấp trên phàn nàn. Bạn có tham vọng khá lớn, khi đặt mục tiêu nào đó, bạn bất chấp tất cả để thực hiện và đạt thành công ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên, bạn không phải là người tham lam, không bao giờ đi quá giới hạn, bán rẻ lương tâm mà luôn biết cách dừng lại đúng lúc.

Từ khi sinh ra, bạn vốn có cuộc sống vô lo vô nghĩ, nhưng đổi lại bạn không bao giờ có tính cách ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Công việc và những gì bạn đạt được đều do bản thân cố gắng, không nhờ vả bất cứ ai. Cũng nhờ tính tình lương thiện nên cuộc sống càng về sau của bạn càng giàu có, sung túc, không lo nghĩ chuyện tiền bạc.

Top con giáp sống lương thiện, tâm hướng Phật, cả cuộc đời chỉ có phúc không thấy họa - Ảnh 1
Người tuổi Tuất có được cuộc sống an nhàn, giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý khá nhạy bén và thông minh. Bạn có khả năng thích nghi khá tốt, làm việc gì cũng nhanh nhẹn, được cấp trên tín nhiệm và quý mến. Những người tuổi Tý ứng biến tình huống rất nhanh. Khi gặp khó khăn, bạn vô cùng bình tĩnh và sáng suốt để giải quyết tốt vấn đề. Đa phần, những thành tựu mà bạn đạt được tính đến bây giờ đều do bản thân cố gắng. Không chỉ tài giỏi, bạn còn rất nhiệt tình giúp đỡ người khác. Khi gặp ai khó khăn hơn mình, bạn sẽ sẵn sàng giúp đỡ, không vụ lợi. Cuộc sống của tuổi Tý khá suôn sẻ, được hưởng lộc trời ban, tiền tài như nước, cả đời an nhàn không lo nghĩ.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là người sống khá khép kín, thường giấu bí mật cho bản thân, ít khi bộc lộ cho người khác biết. Bạn có vẻ ngoài khá lạnh lùng và khó gần, nhưng khi đã quen thân, bạn là người hết lòng vì bạn bè. Bất cứ ai gặp chuyện gì khó khăn, bạn đều ra tay giúp đỡ, không chút phân vân. Bạn có tính cách thẳng thắn, thật thà, không thích lợi dụng người khác. Cũng nhờ tính tình này, bạn được rất nhiều người yêu mến, cuộc sống có phần thoải mái hơn. Càng về sau, bạn có cuộc sống khá vượng, có nhà lầu xe hơi, giàu có hơn người, cả cuộc đời chỉ thấy phúc không thấy họa.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp bị vu oan giá họa, vướng phải tranh chấp đất đai kiện tụng trong tháng 4/2018

Top con giáp bị vu oan giá họa, vướng phải tranh chấp đất đai kiện tụng trong tháng 4/2018

Nếu thuộc những con giáp dưới đây, bạn nên cẩn thận bị tiểu nhân hãm hại, đổ tội oan, vướng phải nhiều vụ việc về tranh chấp đất đai, dính dáng pháp luật kiện tụng trong tháng 4/2018.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 12 con giáp con giáp lương thiện con giáp may mắn con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 42 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 1 giờ 8 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 35 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới