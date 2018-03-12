Top con giáp sống lương thiện, tâm hướng Phật, cả cuộc đời chỉ có phúc không thấy họa

Những người tuổi Tuất vốn có tính cách lương thiện, hành hiệp trượng nghĩa. Bạn sẵn sàng ra tay giúp đỡ khi thấy người khác lâm vào tình trạng khó khăn. Trong công việc, bạn hoàn thành tốt vai trò và trách nhiệm của mình, không bao giờ bị cấp trên phàn nàn. Bạn có tham vọng khá lớn, khi đặt mục tiêu nào đó, bạn bất chấp tất cả để thực hiện và đạt thành công ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên, bạn không phải là người tham lam, không bao giờ đi quá giới hạn, bán rẻ lương tâm mà luôn biết cách dừng lại đúng lúc.

Từ khi sinh ra, bạn vốn có cuộc sống vô lo vô nghĩ, nhưng đổi lại bạn không bao giờ có tính cách ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Công việc và những gì bạn đạt được đều do bản thân cố gắng, không nhờ vả bất cứ ai. Cũng nhờ tính tình lương thiện nên cuộc sống càng về sau của bạn càng giàu có, sung túc, không lo nghĩ chuyện tiền bạc.

Tuổi Tý khá nhạy bén và thông minh. Bạn có khả năng thích nghi khá tốt, làm việc gì cũng nhanh nhẹn, được cấp trên tín nhiệm và quý mến. Những người tuổi Tý ứng biến tình huống rất nhanh. Khi gặp khó khăn, bạn vô cùng bình tĩnh và sáng suốt để giải quyết tốt vấn đề. Đa phần, những thành tựu mà bạn đạt được tính đến bây giờ đều do bản thân cố gắng. Không chỉ tài giỏi, bạn còn rất nhiệt tình giúp đỡ người khác. Khi gặp ai khó khăn hơn mình, bạn sẽ sẵn sàng giúp đỡ, không vụ lợi. Cuộc sống của tuổi Tý khá suôn sẻ, được hưởng lộc trời ban, tiền tài như nước, cả đời an nhàn không lo nghĩ.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là người sống khá khép kín, thường giấu bí mật cho bản thân, ít khi bộc lộ cho người khác biết. Bạn có vẻ ngoài khá lạnh lùng và khó gần, nhưng khi đã quen thân, bạn là người hết lòng vì bạn bè. Bất cứ ai gặp chuyện gì khó khăn, bạn đều ra tay giúp đỡ, không chút phân vân. Bạn có tính cách thẳng thắn, thật thà, không thích lợi dụng người khác. Cũng nhờ tính tình này, bạn được rất nhiều người yêu mến, cuộc sống có phần thoải mái hơn. Càng về sau, bạn có cuộc sống khá vượng, có nhà lầu xe hơi, giàu có hơn người, cả cuộc đời chỉ thấy phúc không thấy họa.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm