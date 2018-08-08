Top con giáp tay không hái ra tiền, trời định sẵn cuộc đời chỉ ngồi không hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 08/08/2018 15:09

Những con giáp dưới đây trời định số mệnh giàu có, tay không cũng có thể kiếm ra được bộn tiền, phát tài phát lộc, mưu tính việc gì cũng thành công vang dội.

Tuổi Thìn

Top con giáp tay không hái ra tiền, trời định sẵn cuộc đời chỉ ngồi không hưởng phúc - Ảnh 1
Thìn có số giàu sang, phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Vận mệnh của tuổi Thìn khá khởi sắc, sự nghiệp cũng ổn định. Không mất quá nhiều thời gian và công sức, Thìn cũng có thể kiếm cho mình một công việc với mức lương cao. Khi mới lập nghiệp, bạn đã có nhiều cơ hội làm giàu. Nhờ phúc đức từ ngàn đời của ông bà tổ tiên, Thìn sở hữu vận may hơn người. Không những vậy trời còn định sẵn cuộc đời của bạn chỉ ngồi không hưởng phúc. Nếu không tự làm ra tiền, bạn sẽ được người khác giúp sức hoặc dâng đến tận tay.

Tuổi Dần

Top con giáp tay không hái ra tiền, trời định sẵn cuộc đời chỉ ngồi không hưởng phúc - Ảnh 2
Dần có tài lãnh đạo hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Dần là con giáp mạnh mẽ, không bao giờ lùi bước trước khó khăn. Bạn dễ thích nghi với nhiều điều kiện và môi trường sống khác nhau. Ở đâu bạn cũng có thể bộc lộ hết khả năng của mình mà không cần đến sự trợ giúp của bất cứ ai. Trong công việc, bạn là người có trách nhiệm, luôn lao động hết mình. Từ khi sinh ra, Dần đã mang mệnh giàu có, phú quý. Bạn đi làm chủ yếu vì đam mê và yêu thích, yếu tố lương bổng chỉ là phụ. Dần có lòng tự trọng rất cao nên luôn phấn đấu để hoàn thành tốt những gì được giao. Mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời bạn chính là quyền hành và địa vị. Bạn luôn muốn làm những chuyện lớn lao để chứng tỏ bản lĩnh của mình.  

Tuổi Mùi

Top con giáp tay không hái ra tiền, trời định sẵn cuộc đời chỉ ngồi không hưởng phúc - Ảnh 3
Mùi ăn nói giỏi giang, có số làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Mùi sống có tình có nghĩa nên được quý nhân phù trợ, soi sáng trên con đường làm ăn. Bạn biết tính toán kỹ càng nên ít khi nào mắc phải những sai lầm. Mùi có tính cách mạnh mẽ, khi quyết định chuyện gì, bạn luôn chiến đấu để bảo vệ quan điểm của mình. Bạn có tài ăn nói, giỏi giang trong giao tiếp nên được nhiều người tín nhiệm, yêu mến. Theo tử vi, Mùi là con giáp từ khi sinh ra đã có bản mệnh giàu có, cuộc sống hạnh phúc và an nhàn suốt đời. Bạn không cần phải quá bôn ba hay vất vả để kiếm tiền nuôi bản thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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