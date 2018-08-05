Top con giáp mở cửa đón Thần Tài đến nhà, lộc khí vượng phát, gia đình ấm êm trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 05/08/2018 09:07

Những con giáp dưới đây, trong 15 ngày tới sẽ đón nhận nhiều tin vui, Thần Tài đến tận nhà gõ cửa, lộc lá bay ngập trời, công danh đều viên mãn.

Tuổi Mão

Top con giáp mở cửa đón Thần Tài đến nhà, lộc khí vượng phát, gia đình ấm êm trong 15 ngày tới - Ảnh 1
Mão được Thần Tài chiếu mệnh, may mắn ngập trời - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mão đón nhận nhiều tin vui trong 15 ngày tới. Nhờ siêng năng, chăm chỉ suốt thời gian qua, bạn sẽ hái được lộc, tài khí vô cùng vượng phát. Mão nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận cơn mưa lời khen từ cấp trên. Đảm bảo tăng lương, tăng thưởng là chuyện bình thường. Những nỗ lực trong thời gian qua của bạn được đền đáp xứng đáng, tài lộc cứ thế đổ về không ngớt. Bên cạnh đó, gia đình của bạn cũng vô cùng êm ấm, thuận hòa. Anh chị em thấu hiểu lẫn nhau, vợ chồng không xảy ra nhiều xung đột, cự cãi.

Tuổi Tý

Top con giáp mở cửa đón Thần Tài đến nhà, lộc khí vượng phát, gia đình ấm êm trong 15 ngày tới - Ảnh 2
Tý có nhiều cơ hội làm giàu trong 15 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tý thông minh, lanh lợi, làm việc gì cũng nhanh nhạy nên gặp được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Bạn không sinh ra từ gia đình giàu có, nhưng lại có khả năng tự biến mình thành đại gia. Bạn biết cách kiếm tiền và luôn tìm kiếm cho mình những cơ hội tốt. Đó cũng là ưu điểm giúp cho cuộc sống của Tý khá giả hơn. Trong 15 ngày tới là thời điểm giúp phương diện tài chính của bạn thêm vững chắc. Tiền bạc từ nhiều nơi đổ về, bạn nên đầu tư vào lĩnh vực chuyên môn để kiếm lời. Thời điểm này, Tý được quý nhân nâng đỡ, chiếu cố nên làm việc gì cũng hanh thông. Thần Tài mang lộc đến tận nhà, tài chính được cải thiện rõ rệt.

Tuổi Dậu

Top con giáp mở cửa đón Thần Tài đến nhà, lộc khí vượng phát, gia đình ấm êm trong 15 ngày tới - Ảnh 3
Gia đình của Dậu vô cùng êm ấm và giàu có trong 15 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Dậu là người biết nắm bắt cơ hội. Bạn không ngừng tìm kiếm cho mình con đường mới hái ra tiền. Đó cũng là ưu điểm khiến bạn có được những thành công như bây giờ. Dậu biết nhìn xa trông rộng, có chí tiến thủ và ham thích học hỏi. Bạn nắm bắt vấn đề rất nhanh và luôn dẫn đầu trong mọi việc. Trong 15 ngày tới, bạn sẽ nhận được rất nhiều tin vui, tài lộc cũng đổ về không ít. Hãy tận hưởng thoải mái, đó là công sức bấy lâu nay mà bạn đã bỏ ra. Bên cạnh đó, không khí trong gia đình của bạn cũng dần thoải mái hơn, không còn căng thẳng như trước. Vợ chồng không còn cãi nhau, anh chị em đều thuận hòa.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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