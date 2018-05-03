Top con giáp số hưởng ngồi không đếm tiền, có người 'dâng cơm đến tận miệng', chẳng cần phải làm việc vất vả

Tâm linh - Tử vi 03/05/2018 14:58

Nếu thuộc những con giáp dưới đây, đích thị bạn có số hưởng từ trong trứng nước, được người khác yêu thương, cung phụng như bà hoàng, không cần phải vất vả kiếm sống.

Tuổi Tỵ

Top con giáp số hưởng ngồi không đếm tiền, có người 'dâng cơm đến tận miệng', chẳng cần phải làm việc vất vả - Ảnh 1
Tỵ sống cuộc đời không lo nghĩ chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp khó khăn, Tỵ luôn được nhiều người ra tay giúp đỡ, không chỉ chuyện tiền bạc mà còn luôn ủng hộ tinh thần cho bạn. Do ăn ở hiền lành, bạn có nhiều mối quan hệ tốt, được mọi người yêu mến, cưng chiều xem như anh chị em trong nhà. Bạn gặp khá nhiều cơ hội từ trên trời rơi xuống, mang lại nguồn thu nhập cực khủng. Nói chung cuộc sống của Tỵ khá an nhàn, thời trẻ bạn không cần quá vất vả trong việc kiếm tiền. Đến tuổi trung niên cũng vậy, của cải đề huề, cuộc sống sung túc khiến nhiều người khao khát. Nếu trong giai đoạn này, bạn cảm thấy quá khó khăn cũng đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ tốt lên nhanh thôi. Hãy chuẩn bị đón nhận những tin vui trong thời gian sắp tới nhé!

Tuổi Dần

Top con giáp số hưởng ngồi không đếm tiền, có người 'dâng cơm đến tận miệng', chẳng cần phải làm việc vất vả - Ảnh 2
Dần có nhiều quý nhân giúp đỡ nên cuộc sống sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Dần là người có vẻ ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng bên trong lại có trái tim vô cùng ấm áp. Bạn sẵn sàng giúp đỡ người khác, không màng chút danh lợi. Cũng vì tính cách tốt bụng, hành thiện tích đức nhiều nên khi khó khăn, bạn luôn được người khác đứng ra cho vay mượn tiền. Tiền tiêu hết lại có người cho, vì vậy mà cuộc sống của bạn không bao giờ lâm vào tình cảnh túng thiếu. Từ nhỏ đến lớn, bạn không phải đi làm vất vả hay áp lực về chuyện tiền bạc, chỉ cần ngồi không rung đùi tiền cũng tự động đổ về.

Tuổi Mão

Top con giáp số hưởng ngồi không đếm tiền, có người 'dâng cơm đến tận miệng', chẳng cần phải làm việc vất vả - Ảnh 3
Mão tích nhiều công đức nên cuộc sống giàu có hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Trong quá khứ, Mão sống rất lương thiện, đối đãi tốt với mọi người nên được yêu mến, cưng chiều. Bởi vậy chỉ cần bạn lên tiếng, họ sẽ sẵn sàng vì bạn mà xông pha hết mình, giúp bạn vượt qua mọi chướng ngại phía trước. Có thể nói, cuộc sống của Mão là có người cơm bưng nước rót, dâng tận miệng, chỉ cần ngồi không hưởng thụ. Mão có địa vị và tiếng nói trong xã hội, đi đâu cũng được nhiều người nghênh đón, nể phục. Nếu giữ vai trò lãnh đạo, bạn sẽ rất được lòng nhiều người bởi tính cách thẳng thắn, ngoài cứng trong mềm. Mão sống tình nghĩa nên ông trời thương ban cho cuộc sống an nhàn, sung túc, không vất vả bôn ba kiếm tiền như bao người.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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