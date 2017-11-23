Top con giáp mua sắm tẹt ga không lo về giá, thừa sức sắm nhà lầu xe hơi trong năm 2018

Phương diện tài chính của tuổi Thìn sẽ vô cùng thịnh vượng. Nguồn lợi từ nhiều nơi đổ về cùng một lúc. Bạn sẽ không lo lắng trong chuyện chi tiêu và mua sắm cho mình. Đây cũng là thời điểm vô cùng thuận lợi để bạn tậu nhà lầu, xe hơi.

Năm 2018 là một năm có tài lộc khá vượng của những người tuổi Thìn. Công việc của bạn sẽ gặp phải một số khó khăn nhỏ. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội để bạn vận dụng mọi kỹ năng để giải quyết vấn đề. Bạn sẽ trở nên mạnh mẽ và trưởng thành sau khoảng thời gian khó khăn này.

Tuổi Sửu

Công việc của bạn khá suôn sẻ, nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ những người đồng nghiệp. Nhờ đó mà mọi vấn đề đều được giải quyết nhanh chóng. Túi tiền của bạn luôn rủng rỉnh trong năm 2018. Không lâu sau, bạn sẽ có một số vốn khá lớn để sắm sửa nhà cửa, xe hơi.

Sau mọi cố gắng, hãy tự thưởng cho mình những món quà thật xứng đáng nhé.

Tuổi Mão

Tuổi Mão sẽ có một năm đầy ắp niềm vui và những điều bất ngờ chờ đợi phía trước. Sự nghiệp của bạn đạt nhiều thành tựu đáng nể. Tài năng của bạn được cấp trên trọng dụng, cân nhắc tăng lương tăng thưởng, thậm chí còn thăng chức trong năm 2018. Ở cương vị mới, bạn sẽ ngày càng phát huy được thế mạnh của bản thân và tiến xa trên con đường công danh.

Tình hình tài chính của bạn duy trì bình ổn và có xu hướng tăng dần đều. Trong năm, bạn mua sắm khá nhiều nhưng sẽ luôn có những khoản thu nhập bù đắp phần thiếu hụt và làm cho tổng tài sản của bạn tăng lên.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm