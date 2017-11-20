Top con giáp tiêu tiền như nước nhưng vẫn giàu sụ, may mắn vô đối những tháng cuối năm

Dù họ có tiêu xài hoang phí đến đâu, tiền bạc cũng không bao giờ vơi đi. Trời định họ có số giàu sang, sung túc và phát tài. Những người tuổi Hợi có thói quen tiêu tiền như nước, không bao giờ bỏ được tật xấu đó. Tuy nhiên họ không bao giờ trong tình trạng thiếu tiền.

Tuổi Hợi vốn có tính cách chất phác, lương thiện. Họ được nhiều người yêu mến, giúp đỡ nhiệt tình nên không bao giờ túng quẫn hay thiếu thốn trong chuyện tiền bạc.

Tuổi Dậu

Thói quen của người tuổi Dậu là nghiện mua sắm, làm đẹp. Bao nhiêu tiền kiếm được, họ đều dồn vào những thẩm mỹ viện hay các shop đồ thời trang để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Mỗi lần ra đường, họ đều tiêu xài hết số tiền đang có mà không chút nao núng.

Thế nhưng dù tiêu xài hoang phí như vậy nhưng họ không bao giờ thiếu tiền. Những cô nàng tuổi Dậu may mắn lấy được những ông chồng giỏi kiếm tiền lại biết chiều chuộng vợ 100%. Vì vậy, họ thường thoải mái trong việc tiêu tiền. Còn đối với nam tuổi Dậu, họ có đầu óc thông minh nên dễ dàng nắm bắt những cơ hội kiếm ra tiền.

Tuổi Mão

Tuổi Mão trời sinh có tướng vượng phu, là người may mắn được quý nhân phù trợ. Vì vậy, họ không bao giờ rơi vào tình trạng thiếu hụt tiền bạc. Tuổi Mão có khả năng kiếm được tiền nên tiêu tiền xả láng cũng là điều dễ hiểu.

Họ rất phóng khoáng, sẵn sàng chi tiêu vì gia đình, bạn bè, không bao giờ ki bo, ích kỷ với người nhà. Cũng vì tính tình hiền lành, lương thiện lại có tinh thần trượng nghĩa, tuổi Mão được nhiều người yêu mến và giúp đỡ. Những khi gặp khó khăn, họ đều dễ dàng vượt qua một cách nhanh chóng và giải quyết mọi chuyện êm đẹp.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm