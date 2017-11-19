Top con giáp làm ăn lương thiện sẽ giàu có, còn gian lận sẽ mất cả chì lẫn chài năm 2018

Tuy nhiên nếu làm ăn chân chính, bạn sẽ có cuộc sống giàu có từ những nguồn lợi thu được. Trong công việc, tuổi Thân nên thận trọng những mối quan hệ xung quanh, đồng nghiệp sẽ ghen ghét vì thấy bạn có nhiều may mắn hơn họ.

Trong năm 2018, vận mệnh của tuổi Thân ở mức trung bình. Có thể bạn sẽ di chuyển khá nhiều và khó có cơ hội thăng tiến lên vị trí mong muốn. Nếu có đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào cũng nên cẩn trọng, đừng làm những việc trái với lương tâm kẻo mất cả vốn lẫn lời.

Vì vậy, bạn nên suy xét thật kỹ càng những mối quan hệ của mình, đừng làm những gì phật lòng người khác kẻo rước họa vào người. Về phương diện tình cảm, người độc thân sẽ tìm được một nửa của mình và trải qua một tình yêu thật đẹp. Người đã có gia đình, tình cảm vợ chồng ngày càng khắng khít và bền chặt.

Tuổi Tý

Năm 2018, những người tuổi Tý có vận mệnh vô cùng khởi sắc. Sự nghiệp của bạn đã đi vào quỹ đạo, vô cùng ổn định và thành công. Tuy nhiên, những điều đó chỉ đến khi bạn làm ăn lương thiện, không gian lận hay đánh mất lương tâm của mình.

Bạn nên siêng năng đi chùa chiền, cúng vái để tích đức, cầu bình an cho gia đình và bản thân. Người tuổi Tý vốn rất thông minh và nhanh nhẹn. Bạn luôn hoàn thành xuất sắc những công việc được giao phó vì vậy luôn được cấp trên trọng dụng, cất nhắc.

Về phương diện tình cảm, người tuổi Tý sẽ trải qua giai đoạn kinh khủng nhất của tình yêu. Bạn nên suy xét kỹ những nguyên nhân dẫn đến rắc rối để tìm cách tháo gỡ. Đồng thời, bạn cũng đừng nên phí phạm quá nhiều thời gian vào thứ tình cảm không chân thực mà nên tập trung vào sự nghiệp.

Tuổi Thìn

Năm 2018, người tuổi Thìn sẽ gặp khá nhiều vấn đề rắc rối. Tuy nhiên nếu những việc bạn làm không hổ thẹn với lương tâm thì sẽ được nhiều người thông cảm và giúp đỡ. Từ đó, bạn sẽ vượt qua khó khăn một cách nhanh chóng.

Thời điểm này, tuổi Thìn nên tránh cãi cọ với những người lớn tuổi trong gia đình. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến tình cảm và tinh thần của bạn. Nó khiến bạn không thể tập trung làm bất cứ điều gì. Về phương diện tài chính, tuổi Thìn kiếm tiền giỏi và tiêu tiền còn giỏi hơn. Bạn nên lập cho mình một kế hoạch chi tiêu khoa học để tránh lâm vào tình trạng túng thiếu.

Về mặt tình cảm, tuổi Thìn khá đào hoa. Tuy nhiên đối với vấn đề vợ chồng, bạn không được nóng tính kẻo dẫn đến những cuộc cãi vã triền miên, không hồi kết.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm