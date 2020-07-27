Top con giáp may mắn nhất tuần (27/7 - 2/8): Thần tài dúi tiền vào tay, của nả chất đống, đổi đời ngoạn mục

Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, bước vào tuần mới (27/7 - 2/8) những con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, cứ thế mà giàu ú ụ.

Đầu tuần cát tinh soi chiếu, giữa tuần thần tài chiếu cố, cuối tuần song hỷ lâm môn chính là lá số tử vi của 3 con giáp may mắn nhất tuần này. Tiền của bủa vây, thần tài rót lộc vào nhà nên Dần ắt trở thành con giáp giàu có hơn người, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều mạnh mẽ, ngoan cường và kiên định với kế hoạch đã đề ra. Vậy nên, khi đã có khát khao làm giàu, đã quyết tâm trở nên giàu có Dần ắt kiếm được bạc tỷ khi còn khá trẻ, của nả chất đống khiến ai cũng hờn.

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 22/7 đến 2/8/2020 cho thấy, Dần chính là con giáp may mắn nhất tuần. Tiền của bủa vây, thần tài rót lộc vào nhà nên Dần ắt trở thành con giáp giàu có hơn người, muốn khổ cũng không được. Càng về cuối tuần càng sung túc đủ đầy, đếm tiền sái tay cũng không xuể chính là lá số tử vi của Tỵ - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Trời sinh Tỵ là con giáp bản lĩnh, thông minh và biết nắm chắc thời cơ trời cho để đổi đời. Càng chí thú làm ăn, càng dám vượt lên chính mình Tỵ càng hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, trong tuần cuối cùng của tháng 7, con giáp giàu sang này sẽ thăng chức tăng lương ầm ầm. Càng về cuối tuần càng sung túc đủ đầy, đếm tiền sái tay cũng không xuể chính là lá số tử vi của Tỵ. Dù làm thuê hay làm chủ thì Ngọ cũng sẽ có tuần mới đổi đời với mưa tài lộc, muốn khổ cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Là con giáp ham học hỏi, có chí tiến thủ và không thích dựa dẫm vào ai nên những ngày đầu lập nghiệp Ngọ phải nếm trải không ít khó khăn. Chính nhờ giai đoạn gian khổ này mà Ngọ có thể đúc kết cho mình những kinh nghiệm vô giá để thăng tiến trong sự nghiệp. Tuần mới với thiên thời địa lợi nhân hòa nên Ngọ sẽ có tài vận thăng hoa, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa. Dù làm thuê hay làm chủ thì Ngọ cũng sẽ có tuần mới đổi đời với mưa tài lộc, muốn khổ cũng chẳng được. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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