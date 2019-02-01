Top con giáp may mắn ngút trời, tiền tài phơi phới trong Tết Nguyên Đán 2019

Tâm linh - Tử vi 01/02/2019 15:40

Tết Nguyên Đán 2019 sẽ mở ra chân trời mới cho 3 con giáp này. Không chỉ giúp họ có khởi đầu tốt đẹp mà còn may mắn ngút trời, an nhàn hưởng lộc.

Nhờ được thần tài, thần may mắn chiếu cố nên 3 con giáp sau sẽ du xuân an lành, làm ăn thuận lợi, vạn sự như ý từ Tết Nguyên Đán 2019.

Top con giáp may mắn ngút trời, tiền tài phơi phới trong Tết Nguyên Đán 2019 - Ảnh 1
Cuộc sống sung túc, viên mãn và may mắn chính là những gì trời cho người tuổi Tý trong năm mới này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Bỏ lại sau lưng những khốn khó, thất bại của năm Mậu Tuất, Kỷ Hợi 2019 sẽ giúp người tuổi Tý lấy lại những gì đã mất. Cuộc sống sung túc, viên mãn và may mắn chính là những gì trời cho người tuổi Tý trong năm mới này.

Vốn khôn ngoan, thông minh và có tham vọng làm giàu nên chỉ cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa sự nghiệp của Tý sẽ phất lên như diều gặp gió. Vận may này sẽ bám theo Tý cả năm, khiến họ đầu tư đâu sinh lời đấy, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió.

Top con giáp may mắn ngút trời, tiền tài phơi phới trong Tết Nguyên Đán 2019 - Ảnh 2
Đặc biệt, từ giữa năm 2019, nhờ cát tinh chiếu mệnh Mão sẽ phúc phần đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, tiền luôn chật ví - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp sống tình cảm, chân thành lại thương người nên tích được rất nhiều công đức. Nếu người khác sẵn sàng hơn thua, lời qua tiếng lại chỉ vì lợi ích của mình thì Mão lại khéo léo giải quyết mâu thuẫn nhẹ nhàng, êm thấm mà chẳng mất lòng ai. Thậm chí, họ còn chấp nhận chịu thiệt thòi để không khiến người khác phải phiền lòng.

Dĩ hòa vi quý, biết trước biết sau nên “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”, càng sống thiện lương đời Mão càng may mắn, bình yên. Đặc biệt, từ giữa năm 2019, nhờ cát tinh chiếu mệnh Mão sẽ phúc phần đầy nhà, sự nghiệp thăng hoa, tiền luôn chật ví.

Top con giáp may mắn ngút trời, tiền tài phơi phới trong Tết Nguyên Đán 2019 - Ảnh 3
Càng về cuối năm họ càng nhận được nhiều điều tốt lành, an yên trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sinh ra đã có mệnh phú quý, một khi muốn điều gì đều dễ dàng đạt được. Họ chưa bao giờ nỗ lực hết sức cho công việc nhưng sự nghiệp lại thành công ngoài mong đợi. Thế nhưng, nếu muốn phát triển bền vững Hợi nên có chiến lược bài bản và cống hiến hết mình. Có như thế bạn mới trân trọng những gì mình đang có.

Bước vào dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi, con giáp này chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong, chỉ việc ngồi chơi hưởng lộc. Càng về cuối năm họ càng nhận được nhiều điều tốt lành, an yên trong cuộc sống.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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