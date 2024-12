Top con giáp lộc lá phủ phê, tiền ùa vào túi, cứ vơi lại đầy trong tháng 12/

Khổ tận cam lai, cuối tháng 12 , top con giáp may mắn ngút trời này sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, thăng tiến phát tài, muốn nghèo cũng không được.

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều ngay thẳng, cương trực và chịu thương chịu khó. Thấy thất bại không lùi bước, thấy gian khổ không nản lòng nên càng nỗ lực Sửu càng được cấp trên ghi nhận, bề trên hết lòng phù trợ.

Sách tử vi con giáp có nói, trong tháng 12/2024 Sửu sẽ có cơ may lội ngược dòng. Không chỉ ăn nên làm ra, vạn sự như ý Sửu còn trở thành con giáp giàu có hơn người, quơ tay là có tiền.

Tuổi Mùi

Hiền lành, nhân hậu lại biết cách đối nhân xử thế nên Mùi gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Nhờ thế, mỗi khi gặp chuyện không may Mùi đều được quý nhân hỗ trợ hết lòng, bình an vô sự. Điềm báo may mắn tài lộc sẽ ập vào nhà con giáp may mắn này trong tháng cuối năm 2024.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền ùn ùn chui vào túi chính là vận số trời đã an bài cho Mùi. Chỉ cần vững vàng vượt qua nghịch cảnh, phấn đấu không ngừng thì tử vi năm 2025 tới của Mùi sẽ thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Tý

Đứng đầu danh sách 12 con giáp nên không ai có thể phủ nhận sự thông minh, tài năng và khôn khéo của người tuổi Tý. Ở con giáp này có khả năng quản lý tài chính khoa học, quản lý nhân sự và cả khả năng lãnh đạo hơn người.

Vậy nên, càng về hậu vận Tý càng thêm phúc thêm phần, tiền tài danh vọng đều có đủ. Kỷ Hợi 2024 là năm mang lại nhiều may mắn cho Tý, đặc biệt là tháng cuối năm 2024.

