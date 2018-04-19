Top con giáp có vẻ ngoài ngây thơ nhưng bên trong mưu mẹo, tính toán, tâm địa khó đoán

Tâm linh - Tử vi 19/04/2018 15:18

Những con giáp dưới đây lòng dạ khó đoán, tâm tính bất ổn nhất trong 12 con giáp. Vẻ ngoài là người điềm đạm, hiền lành nhưng bên trong là người mưu mẹo, tính toán.

Tuổi Sửu

Top con giáp có vẻ ngoài ngây thơ nhưng bên trong mưu mẹo, tính toán, tâm địa khó đoán - Ảnh 1
Sửu có tâm địa khó đoán, khó hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Sửu là người khó đoán, khó lường nhất trong 12 con giáp. Tiếp xúc lần một lần hai, bạn sẽ không bao giờ nhận ra con người thật của họ. Chỉ khi quen biết lâu năm, họ mới dần mở lòng và thể hiện những tham vọng của mình. Thoạt nhìn tưởng dễ tính, nhưng thật sự Sửu là người khó tính, không bao giờ chấp nhận những lỗi lầm của người khác. Khi ai làm họ phật lòng đảm bảo sẽ nhận lại hậu quả vô cùng nặng nề. Sửu là người giỏi che đậy những bí ẩn của mình, kể cả người thân thiết cũng không biết được họ nghĩ gì. Bởi vậy, khi tiếp xúc với tuổi Sửu, bạn nên thận trọng, đừng đùa giỡn hay xem thường họ, nếu không sẽ rất mệt mỏi.

Tuổi Mùi

Top con giáp có vẻ ngoài ngây thơ nhưng bên trong mưu mẹo, tính toán, tâm địa khó đoán - Ảnh 2
Mùi có vẻ ngoài hiền lành nhưng nội tâm khó đoán -  Ảnh minh họa: Internet

Nếu cứ nhìn vẻ bề ngoài, chắc chắn bạn sẽ bị Mùi lừa ngoạn mục. Bởi vẻ ngoài và tính cách bên trong của họ vô cùng đối lập nhau. Bên ngoài, họ là người hiền lành, giản dị nhưng nội tâm là người đầy tham vọng, mưu mẹo và tính toán chi li. Họ luôn đòi hỏi cao trong công việc, muốn đạt được những điều cao siêu khiến nhiều người không ngờ đến. Đặc biệt là trong mắt những người khác phái, Mùi là người chất phác, thật thà nhưng sự thật không phải vậy. Mùi một khi đã muốn làm gì sẽ không chịu từ bỏ, quyết thực hiện đến cùng bất chấp hậu quả và thiệt hại ra sao.

Tuổi Thìn

Top con giáp có vẻ ngoài ngây thơ nhưng bên trong mưu mẹo, tính toán, tâm địa khó đoán - Ảnh 3
Thìn khi nóng giận liền trở thành người khác, bốc đồng và khó hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Thìn có vẻ bề ngoài trong sáng, năng động, nhiệt tình và hoạt bát như đứa trẻ. Nhưng nội tâm của họ luôn chất chứa vô số nỗi niềm khó nói, nhiều mưu mẹo không ai có thể biết được. Đặc biệt là khi nóng giận, Thìn như biến thành con người khác, vô cùng đáng sợ. Họ thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, sẵn sàng làm tổn thương người khác. Cũng vì vậy mà Thìn có rất ít mối quan hệ, đa số họ rất cô đơn, không có nhiều bạn bè.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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