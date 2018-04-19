Top con giáp có vẻ ngoài ngây thơ nhưng bên trong mưu mẹo, tính toán, tâm địa khó đoán

Những con giáp dưới đây lòng dạ khó đoán, tâm tính bất ổn nhất trong 12 con giáp. Vẻ ngoài là người điềm đạm, hiền lành nhưng bên trong là người mưu mẹo, tính toán.
- Top con giáp nữ là két sắt giữ tiền cực kỳ giỏi, yêu chồng thương con số một, đàn ông tu bảy kiếp mới lấy được
- Top con giáp sống nhờ lộc trời ban, cầu được ước thấy, sớm muộn gì cũng tậu nhà, sắm xe giàu có hơn người
Tuổi Sửu
Sửu là người khó đoán, khó lường nhất trong 12 con giáp. Tiếp xúc lần một lần hai, bạn sẽ không bao giờ nhận ra con người thật của họ. Chỉ khi quen biết lâu năm, họ mới dần mở lòng và thể hiện những tham vọng của mình. Thoạt nhìn tưởng dễ tính, nhưng thật sự Sửu là người khó tính, không bao giờ chấp nhận những lỗi lầm của người khác. Khi ai làm họ phật lòng đảm bảo sẽ nhận lại hậu quả vô cùng nặng nề. Sửu là người giỏi che đậy những bí ẩn của mình, kể cả người thân thiết cũng không biết được họ nghĩ gì. Bởi vậy, khi tiếp xúc với tuổi Sửu, bạn nên thận trọng, đừng đùa giỡn hay xem thường họ, nếu không sẽ rất mệt mỏi.
Tuổi Mùi
Nếu cứ nhìn vẻ bề ngoài, chắc chắn bạn sẽ bị Mùi lừa ngoạn mục. Bởi vẻ ngoài và tính cách bên trong của họ vô cùng đối lập nhau. Bên ngoài, họ là người hiền lành, giản dị nhưng nội tâm là người đầy tham vọng, mưu mẹo và tính toán chi li. Họ luôn đòi hỏi cao trong công việc, muốn đạt được những điều cao siêu khiến nhiều người không ngờ đến. Đặc biệt là trong mắt những người khác phái, Mùi là người chất phác, thật thà nhưng sự thật không phải vậy. Mùi một khi đã muốn làm gì sẽ không chịu từ bỏ, quyết thực hiện đến cùng bất chấp hậu quả và thiệt hại ra sao.
Tuổi Thìn
Thìn có vẻ bề ngoài trong sáng, năng động, nhiệt tình và hoạt bát như đứa trẻ. Nhưng nội tâm của họ luôn chất chứa vô số nỗi niềm khó nói, nhiều mưu mẹo không ai có thể biết được. Đặc biệt là khi nóng giận, Thìn như biến thành con người khác, vô cùng đáng sợ. Họ thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình, sẵn sàng làm tổn thương người khác. Cũng vì vậy mà Thìn có rất ít mối quan hệ, đa số họ rất cô đơn, không có nhiều bạn bè.
*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm