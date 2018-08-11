Top con giáp có đường quan lộ rộng mở, hậu vận nằm trên tiền hưởng thụ cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 11/08/2018 14:41

Những con giáp dưới đây công thành danh toại, tham gia vào lĩnh vực nào cũng đạt được nhiều thành tựu đáng nể, về hậu vận nằm trên tiền mà hưởng phúc.

Tuổi Hợi

Top con giáp có đường quan lộ rộng mở, hậu vận nằm trên tiền hưởng thụ cuộc sống giàu sang - Ảnh 1
Hợi công thành danh toại, cuộc sống an nhàn - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Hợi giàu lòng trắc ẩn, luôn giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn. Từ khi sinh ra bạn đã “ngậm vàng”, cuộc sống không lo thiếu tiền. Nhờ vào sự tài năng và chăm chỉ, sự nghiệp của bạn luôn rộng mở, công danh, quyền hành đều nắm vững trong tay. Đa số người tuổi Hợi có vẻ ngoài thảnh thơi, an nhàn, lạc quan yêu đời. Đó là ưu điểm giúp họ tạo được thiện cảm với người khác. Dù có gặp khó khăn gì, Hợi cũng bình tĩnh tìm cách giải quyết êm đẹp, không lo gây hậu quả nặng nề. Về hậu vận cuộc sống của bạn sẽ càng phất lên như diều gặp gió, nằm trên tiền và hưởng thụ cuộc sống an nhàn.

Tuổi Dần

Top con giáp có đường quan lộ rộng mở, hậu vận nằm trên tiền hưởng thụ cuộc sống giàu sang - Ảnh 2
Dần ngồi trên tiền hưởng phúc khi về già - Ảnh minh họa: Internet

Dần mạnh mẽ, tự tin, luôn có trách nhiệm trong công việc. Bạn cư xử khéo léo nên được lòng tất cả mọi người. Trong công việc, bạn nhận được sự tín nhiệm của cấp trên nên có nhiều cơ hội thăng tiến. Đường công danh của Dần luôn rộng mở. Chỉ cần bạn phấn đấu hết mình, cuộc sống sau này sẽ ngồi không hưởng phúc. Dần thời trẻ làm từ thiện, giúp đỡ nhiều người nên về hậu vận sẽ được đền đáp xứng đáng. Về già, Dần sẽ không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc, được con cháu phụng dưỡng.

Tuổi Thìn

Top con giáp có đường quan lộ rộng mở, hậu vận nằm trên tiền hưởng thụ cuộc sống giàu sang - Ảnh 3
Thìn có nhiều cơ hội làm giàu, thăng tiến trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Thìn là mẫu người đại diện cho thành công và giàu có. Bạn có tư chất của một nhà lãnh đạo tài tình. Biết cách kiếm tiền và vận dụng cơ hội để phát triển trong sự nghiệp. Thìn sống chân thành, luôn đặt lợi ích của người khác lên hàng đầu. Bạn không quá khó khăn khi tìm được một người bạn tốt. Thìn có nhiều mối quan hệ trong công việc và cuộc sống. Đó cũng là lợi thế giúp bạn giảm bớt áp lực về công việc. Bởi luôn có những người tốt bên cạnh động viên, an ủi bạn. Về hậu vận, cuộc sống của Thìn sẽ vô cùng tốt đẹp. Hạnh phúc, giàu sang, tiền tài đều có đủ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

Bất chấp tháng 7 Âm lịch, những con giáp này vẫn cười tươi đón lộc trời ban, tiền bạc tiêu xài phủ phê

Bất chấp tháng 7 Âm lịch, những con giáp này vẫn cười tươi đón lộc trời ban, tiền bạc tiêu xài phủ phê

Những con giáp dưới đây bản lĩnh hơn người, bất chấp cả tháng cô hồn vẫn cười tươi đón lộc trời ban, sự nghiệp hanh thông, tình duyên viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu sang con giáp thành công 12 con giáp con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 41 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 12 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng