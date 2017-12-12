Top con giáp chớ bỏ lợi nhỏ mà ham lợi lớn, kéo thêm nhiều chuyện rắc rối trong tháng 1/2018

Tâm linh - Tử vi 12/12/2017 06:52

Những con giáp dưới đây phải thật bình tĩnh và sáng suốt, đừng nóng vội, ham lợi lớn mà rước họa vào thân trong tháng 1/2018.

Tuổi Tỵ

Vận trình tháng 1 của tuổi Tỵ có nhiều biến động, thăng trầm. Bạn nên cẩn thận để bản thân không bị sa sút tinh thần ảnh hưởng đến công việc. Đồng thời bạn cũng nên cảnh giác những điều xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Những dự án và kế hoạch mà bạn vạch ra tiến triển không mấy thuận lợi, bị cấp trên khiển trách. Vì vậy, tuổi Tỵ nên biết lượng sức mình, đừng ôm đồm quá nhiều thứ lớn lao để gây thêm nhiều phiền phức. Bạn đừng quá tham lam hay tạo quá nhiều áp lực cho bản thân kẻo tinh thần ngày càng xuống dốc, dễ mắc bệnh tâm lý.

Top con giáp chớ bỏ lợi nhỏ mà ham lợi lớn, kéo thêm nhiều chuyện rắc rối trong tháng 1/2018 - Ảnh 1
Những con giáp đừng bỏ lợi nhỏ ham lợi lớn trong tháng 1/2018 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Về sự nghiệp, tuổi Mùi cần hành sự tỉnh táo, an phận thủ thường kẻo chuốc phải những thị phi không đáng có. Tuổi Mùi phải luôn trong trạng thái đề phòng tiểu nhân quấy phá, phải thật bình tĩnh để đối phó với những tình huống cấp bách. Trong công việc, bạn cạnh tranh không ngừng, thị phi đầy rẫy, lắm chuyện đa đoan. Năm 2018, tuổi Mùi không nên tính toán những chuyện lớn lao, đừng quá mạo hiểm tránh gây rắc rối. Đặc biệt, bạn đừng quản chuyện bao đồng, kẻo lại bị vạ lây.

Tuổi Thân

Tháng 1 là thời điểm khá khó khăn và biến động đối với những người tuổi Thân. Bạn nên tỉnh táo và sáng suốt để giải quyết vấn đề, đừng bỏ những món lợi nhỏ để đu bám theo món lợi lớn kẻo lại rước thêm nhiều rắc rối. Ở nơi làm việc sẽ xảy ra nhiều tranh chấp giữa các đồng nghiệp. Bạn nên bình tĩnh, dĩ hòa vi quý để không đánh mất những mối quan hệ của mình. Bên cạnh đó, tuổi Thân nên bồi dưỡng cho mình nhiều kiến thức để không thua thiệt những người khác. Bạn nên nhớ một điều, nếu không cố gắng bạn sẽ đi chậm hơn người khác một bước và có thể đánh mất nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp cẩn thận tránh xích mích, xung đột với đồng nghiệp trong năm 2018

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Những con giáp dưới đây nên cố gắng tránh thị phi, tranh chấp với đồng nghiệp nếu không muốn bất lợi cho việc phát triển sự nghiệp trong năm 2018.

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