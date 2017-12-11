Top con giáp cẩn thận tránh xích mích, xung đột với đồng nghiệp trong năm 2018

Tâm linh - Tử vi 11/12/2017 06:30

Những con giáp dưới đây nên cố gắng tránh thị phi, tranh chấp với đồng nghiệp nếu không muốn bất lợi cho việc phát triển sự nghiệp trong năm 2018.

Tuổi Thìn

Vận mệnh của tuổi Thìn không mấy khởi sắc năm 2018. Nhiều chuyện buồn phiền ập đến khiến họ vô cùng khó chịu và hay cáu gắt, bực dọc. Nhưng bạn phải tiết chế lại cảm xúc của bản thân để không mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Trong công việc, do cái tôi của bạn quá lớn nên thường xuyên dẫn đến những cuộc tranh luận, cãi vả. Bạn đừng quá bảo thủ, giữ vững quan điểm của mình mà gạt bỏ hết những ý kiến của người khác. Bởi ai cũng có những ý kiến hay nên bạn hãy lắng nghe và tiếp thu một cách chân thành nhất. Điều đó sẽ giúp ích cho sự nghiệp của bạn sau này.

Top con giáp cẩn thận tránh xích mích, xung đột với đồng nghiệp trong năm 2018 - Ảnh 1
Tuổi Thìn tránh gây xích mích với đồng nghiệp năm 2018 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Năm 2018 tuổi Hợi sẽ phải di chuyển khá nhiều, sự nghiệp ổn định. Công việc tương đối thuận lợi nhưng chú ý chuyện thị phi hoặc tiểu nhân dèm pha. Bạn nên biết kiếm chế bản thân mình để không phải gây ra những cuộc xung đột với đồng nghiệp. Đừng giận quá mất khôn mà đánh mất những mối quan hệ tốt đẹp của mình. Chuyện gì cũng có hướng giải quyết, đừng quá khắt khe và tạo áp lực cho bản thân. Bạn hãy bình tĩnh đón nhận những thử thách theo cách nhẹ nhàng nhất thì mọi chuyện sẽ thoải mái, dễ thở hơn.

Tuổi Dần

Năm 2018, tuổi Dần sẽ có dịp phát huy tài năng của mình và được cấp trên công nhận. Thế nhưng do tính khí cao ngạo, bạn vô tình hiềm khích với đồng nghiệp dẫn đến những cuộc xung đột lớn, làm mất tinh thần đoàn kết. Bạn phải luôn nhắc nhở bản thân phải thật bình tĩnh và sáng suốt, đừng vì một phút nóng giận mà làm mất hòa khí của công ty. Hãy cùng nhau tham gia những hoạt động thường niên của công ty để xóa bỏ hết những vấn đề khúc mắc. Có chuyện gì cứ giải quyết thẳng thắn với nhau để công việc được suôn sẻ hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

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