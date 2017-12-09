Top con giáp cầu được ước thấy, đắc tài đắc lộc trong tháng 12/2017

Những con giáp dưới đây may mắn hết phần thiên hạ, cầu được ước thấy, vượng tài lộc, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió trong tháng 12/2017.

Tuổi Dần

Công việc của tuổi Dần duy trì ổn định, không có bất cứ điều gì đáng bận tâm. Túi tiền của bạn sẽ được lấp đầy liên tục nhờ những khoản thu nhập và lợi nhuận từ đầu tư, kinh doanh đều đặn đổ về. Về phương diện tình cảm, tuổi Dần sẽ nhận được lời tỏ tình bất ngờ, cực kỳ lãng mạn. Bạn nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều tuyệt vời nhất. Sức khỏe của người tuổi Dần cũng duy trì khá tốt. Hãy cứ thoải mái tận hưởng những điều tuyệt vời đó.

Tuổi Dậu

Đây là thời điểm vô cùng khởi sắc đối với những người tuổi Dậu. Mức lương và thưởng của bạn đều tăng chóng mặt. Tháng 12/2017, người tuổi Dậu có công việc thuận lợi, gặt hái được bước tiến mang tính đột phá. Tuy thời gian trước công việc gặp nhiều khó khăn nhưng cuối cùng đều được giải quyết ổn thỏa, có cơ hội thăng chức, tăng lương. Về phương diện tình cảm, tuổi Dậu có nhân duyên tốt lành, người độc thân gặp được đối tượng ưng ý. Sức khỏe ổn định, không mắc bệnh nghiêm trọng, tuy nhiên ra ngoài cần chú ý xe cộ, đề phòng té ngã, va chạm.

Tuổi Mùi

Tháng 12/2017, vận trình người tuổi Mùi hanh thông, công việc, tài chính hay chuyện tình cảm đều thuận buồm xuôi gió. Công việc của tuổi Mùi tiến triển khá thuận lợi. Về mặt tình cảm, tuổi Mùi có vận đào hoa vượng, người độc thân có nhiều cơ hội mở rộng quan hệ dễ tìm được ý trung nhân của mình. Thậm chí nếu thấy hợp nhau có thể đặt vấn đề kết hôn ngay trong thời gian ngắn.

*Thông chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp có tài ăn nói cực kỳ khéo léo, thông minh kiếm tiền siêu giỏi Những con giáp dưới đây giỏi ngoại giao, kiếm được nhiều hợp đồng làm ăn và có các mối quan hệ cực kỳ tốt, giúp ích cho sự nghiệp của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-con-giap-cau-duoc-uoc-thay-dac-tai-dac-loc-trong-thang-122017-260681.html