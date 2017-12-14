Top con giáp cát tường như ý, lộc lá bay phất phới, tăng lương thưởng trong năm 2018

Những con giáp dưới đây có cơ hội đột phá trong sự nghiệp, nguồn lợi thu về không ngớt, lương thưởng tăng chóng mặt trong năm 2018.

Tuổi Dậu

Tài lộc ùn ùn đổ về nhà của những người tuổi Dậu. Chuyện hợp tác làm ăn thuận lợi, đôi bên đi đến thỏa thuận hợp lý cho tiến trình công việc sắp tới, lợi nhuận thu về khá cao. Bạn nên tính đến chuyện mở rộng quy mô kinh doanh để có được nguồn tài chính ổn định hơn. Bên cạnh đó, những người làm công ăn lương sẽ được sếp cân nhắc cho tăng lương tăng thưởng trong tương lai. Tuổi Dậu cứ làm việc hết sức mình, công sức của bạn sẽ được ghi nhận và đền đáp xứng đáng.

Tuổi Dần

Năm 2018 của người tuổi Dần đầy lộc lá, nhiều cơ hội kiếm tiền ập tới. Bạn được nhiều đối tác làm ăn tin tưởng và hợp tác. Kinh doanh lấy chữ tín làm đầu sẽ giúp tương lai của bạn phát triển hơn nữa. Nếu là người làm công ăn lương, bạn sẽ có thu nhập ổn định, được sếp giao nhiều dự án lớn với món lời khá hậu hĩnh. Nếu ai có thêm nghề tay trái thì nghề đó sẽ mang lại thu nhập khá ổn cho bạn.

Tuổi Sửu

Công danh sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ thăng tiến không ngừng. Bạn có cơ hội thể hiện năng lực của mình là người xứng đáng ngồi vào vị trí hiện tại. Với năng lực trời phú, bạn được cấp trên cùng đồng nghiệp công nhận. Cấp trên còn có dự định cất nhắc bạn lên vị trí cao hơn trong thời gian tới. Những dự định trong tương lai của bạn sẽ được tiến triển thuận lợi, thu được nhiều nguồn lợi dồi dào.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp vận đỏ như son, may mắn ngút trời những tháng cuối năm Bất chấp những điều xui xẻo trước đây, những con giáp sau có vận đỏ như son, không có điều gì gây trở ngại bước thăng tiến của họ trong những tháng cuối năm.

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