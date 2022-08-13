Top 3 nàng giáp độc lập, bản lĩnh đến mức không cần đến tình yêu vẫn lạc quan yêu đời, dù "ế" nhưng sống như một bà hoàng

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 08:13

Những cô nàng này mạnh mẽ, bản lĩnh và độc lập đến nổi nhiều người ví von rằng các nàng không cần đến một bờ vai đàn ông, chính xác hơn là tình yêu. Thành thật mà nói thì cũng gần như đúng với các cô giáp này.

Cô nàng tuổi Dậu

Những cô gái tuổi Dậu rất độc lập, dũng cảm và cương nghị, nghiêm khắc trong công việc, họ lớn lên với lòng dũng cảm hiếm thấy của người thường. Đặc biệt là tác phong và thần thái khi làm việc, nữ tuổi Dậu khôn khéo và quyết đoán hơn một số nam giới nên phần lớn đều chiếm vị trí thống lĩnh, lãnh đạo, đi làm bao giờ cũng có thành tích tốt.

 

Top 3 nàng giáp độc lập, bản lĩnh đến mức không cần đến tình yêu vẫn lạc quan yêu đời, dù 'ế' nhưng sống như một bà hoàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống của Dậu rất mỹ mãn, nhiều người giàu có và tài giỏi, không muốn trông cây  hạnh phúc của mình vào người đàn ông mà muốn tự thân vận động trong mọi việc. Những cô gái tuổi dậu có lòng dũng cảm và hoài bão, có chí hướng theo đuổi sự nghiệp, không muốn sống một cuộc đời tầm thường, xoay xở kiếm tiền rất nhanh nhẹn nên thu lợi khá hậu hĩnh. Nếu Dậu có đủ của cải sẽ có tự tin, hạnh phúc của chính bạn sẽ do chính bạn kiểm soát.

Con giáp này vẫn bình tĩnh và lý trí khi đối mặt với cảm xúc trong tình yêu, họ sẽ đánh giá chính xác phẩm chất tính cách của đối phương xem liệu nó có thực sự phù hợp với mình hay không. Nếu đối phương không như ý muốn thì dù điều kiện kinh tế tốt đến mấy Dâu cũng không muốn yêu đương, cưới hỏi, thà ở vậy còn hơn.

 

Cô nàng tuổi Dần

Hầu hết những cô nàng tuổi Dần đều có tính cách độc lập, mạnh mẽ và đảm đang, họ dễ dàng trở thành những người phụ nữ mạnh mẽ và có chỗ đứng trong môi trường làm việc. Họ cũng là con giáp nữ bình tĩnh và lý trí khi đối diện với chuyện tình cảm. Suy nghĩ thấu đáo hơn nhiều người khác và sẽ không nóng vội đồng ý chỉ vì điều kiện kinh tế vượt trội của đối phương. Trên thực tế, họ có khả năng kiếm tiền nên không thèm dựa dẫm vào đàn ông, càng không muốn đặt hạnh phúc của mình lên người khác.

Top 3 nàng giáp độc lập, bản lĩnh đến mức không cần đến tình yêu vẫn lạc quan yêu đời, dù 'ế' nhưng sống như một bà hoàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những cô gái tuổi Dần rất tham vọng và nóng tính, dù lắm mối tán tỉnh nhưng nếu không gặp được người phù hợp với mình trong một thời gian dài, họ sẽ dồn hết tâm trí vào việc cải thiện bản thân hoặc sự nghiệp. Chỉ cần họ sống một cuộc sống tuyệt vời thì họ không cần yêu đương cho mệt thân.

Dần luôn cho rằng hạnh phúc của bản thân phải do chính mình tự tay mình đảm nhận, không phải phụ thuộc vào đàn ông hay người khác, không yêu thì vẫn xinh đẹp, sống vẫn vui vẻ, nét kiêu ngạo này thu hút khá nhiều người đến tán tỉnh họ nhưng đều thất bại thảm hại.

Cô nàng tuổi Tỵ

Những cô nàng tuổi Tỵ là con giáp nữ không cần thiết tình yêu thương vẫn sống như bà hoàng tại vì họ độc lập trong tư duy, điềm đạm trong tất cả khó khăn và hoặc nghi ngờ, nói tóm lại là họ không dễ tin người, ít lúc giao du với người khác nên lựa chọn tình nhân rất khó khăn. Nhưng dù vẻ ngoài có lãnh đạm tới đâu thì trong tim cũng nóng phỏng, cuồng nhiệt độ và đầy ảo tưởng về tình yêu thương.

 

Top 3 nàng giáp độc lập, bản lĩnh đến mức không cần đến tình yêu vẫn lạc quan yêu đời, dù 'ế' nhưng sống như một bà hoàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ là họ không muốn tùy ý phó thác niềm hạnh phúc của tôi cho tất cả những người khác, cũng không muốn phụ thuộc vào đàn ông mà sống, bất luận trong lứa tuổi nào thì cũng đều phải có không khí và thu nhập riêng biệt của tôi.

Những cô nàng tuổi Tỵ hóm hỉnh, thông minh, gan góc và tự động tin, nói tóm lại là phụ thuộc vào năng lượng và tài năng của tôi để chiếm vị trí trong xã hội. Họ chưa lúc nào nghĩ tới việc phụ thuộc vào đàn ông và lấy ông chồng để thay thay đổi vận mệnh. Họ rất lý trí lúc đương đầu với tình cảm và tư duy thọ dài, sẽ không còn phải lòng, mơ mộng trước những lời nói ngọt ngào của đối phương hoặc những cám dỗ vật hóa học nào kia. Tất cả việc yêu thương đương cưới hỏi của Tỵ đều được quyết định sau thời điểm Để ý đến kỹ lưỡng. Yêu thương hay là không yêu thương so với họ không quan trọng lắm.

 

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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