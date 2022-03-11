Top 3 con giáp vượng vận quý nhân, may mắn cực điểm ngay tuần tới (14/3), "đạp trúng hũ vàng", tiền nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 11/03/2022 22:22

Nhờ công việc suôn sẻ nên tài lộc cũng thịnh vượng. 3 con giáp có có quý nhân phù trợ, có cơ hội tìm kiếm đối tác tốt cho sự nghiệp của mình.

Tuổi Mão

Thứ Hai tuần tới (14/3) có lẽ chính là tuần may mắn ngập tràn của tuổi Mão. Con giáp này không chỉ dễ phát tài phát lộc, mà còn được quý nhân trợ giúp trong nhiều chuyện. Từ công việc tới tiền bạc đều có bóng dáng của quý nhân. 

 

Tuần tới này những chú Mèo hãy mạnh dạn tiến hành kế hoạch mình ấp ủ đã lâu. Mặc dù vẫn sẽ có khó khăn chờ đợi phía trước nhưng hãy vững lòng, tự tin dám nghĩ dám làm, có thế mới tiến gần được đến với thành công.

 

Đừng quá ỷ lại vào quý nhân, bởi công việc vốn là của mình, khó khăn đặt ra cũng là để thử thách bản thân, bạn chỉ nên dựa vào họ khi đã hết đường lui. Bình thường có thể xin lời khuyên của những người đi trước để có thêm kiến thức, kinh nghiệm, mọi chuyện vẫn phải tự mình quyết định nha bạn.

 

Nếu có việc quan trọng hãy nhanh chóng tiến hành vào thời điểm đầu tuần. Bạn cần phải giải quyết hết những áp lực về kinh tế trước rồi mới tiến hành những kế hoạch rủi ro hơn. 

 

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, trong mắt người khác, con giáp tuổi Ngọ là người thẳng thắn, có năng lực. Họ mang tính cách tự do, phóng khoáng, dám nghĩ dám làm. Người tuổi này sống chân thành với mọi người và rất tinh ý trong các tình huống xã hội.

Top 3 con giáp vượng vận quý nhân, may mắn cực điểm ngay tuần tới (14/3), 'đạp trúng hũ vàng', tiền nhiều vô kể - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Thời gian trước đây, con giáp này gặp không ít khó khăn. Khi gặp phải khó khăn, họ cần giữ được bình tĩnh để suy xét vấn đề. Hãy tự tìm cơ hội để phát huy năng lực của bản thân thay vì trông chờ từ người khác.

Từ ngày 14/3, con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc tăng tiến. Người tuổi này nếu chưa có công việc sẽ tìm được công việc phù hợp. Trong khi đó, người đang có ý định chuyển việc cũng sẽ nhận được nhiều lời mời. Con giáp tuổi Tỵ làm việc chăm chỉ, đạt được thành tích tốt nên được cấp trên ưu ái, trọng dụng.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết trong công việc. Cuối tháng 3, Dần được cát tinh cao chiếu nên đón nhận nhiều biến chuyển tích cực, sự nghiệp và tài lộc đều gia tăng. Dần dễ đạt được thành công như mong đợi.

 Trong công việc, Dần không phải chịu nhiều áp lực. Nhờ đó mà tinh thần họ tăng cao, hiệu suất công việc tốt hơn.

Giai đoạn này sẽ là tiền đề để tạo đà vững tiến, giúp sự nghiệp ổn định hơn, hướng tới các kế hoạch lâu dài. Nếu nắm bắt tốt cơ hội và thể hiện được năng lực của bản thân thì Dần sẽ nhanh chóng nắm giữ vị trí quan trọng trong công việc.

Nhờ công việc suôn sẻ nên tài lộc cũng thịnh vượng. Dần có quý nhân phù trợ, có cơ hội tìm kiếm đối tác tốt cho sự nghiệp của mình.

Tuy nhiên, Dần cũng nên tạo mối quan hệ tốt với những người xung quanh. Nên kiềm chế cái tôi của mình, giữ sự khiêm tốn và tỉnh táo kẻo tự chuốc họa vào thân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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