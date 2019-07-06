Top 3 con giáp VƯỢNG VẬN ĐÀO HOA , người xếp hàng theo đuổi đếm mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 06/07/2019 05:30

Chẳng những có vận tài lộc đỏ như son, 3 con giáp đào hoa này còn có tình duyên suôn sẻ, hàng tá người say mê như điếu đổ, cả đời không quên.

Tử vi học chỉ rõ, 3 con giáp đào hoa hơn người này lúc nào cũng ùn ùn người theo đuổi, tình duyên suôn sẻ, gia đạo ấm êm viên mãn.

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Là con giáp đào hoa bậc nhất nên chỉ cần gặp Mùi đối phương sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, muốn quên cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh người tuổi Mùi khôn ngoan, thông minh và cực khéo léo, tinh tế trong đối nhân xử thế. Họ có tài năng, biết cách tận dụng thế mạnh của mình để phát triển sự nghiệp nên chẳng cần cậy nhờ ai cũng có của nả đầy nhà, tương lai xán lạn.

Đúng như câu thơ “uống lầm một ánh mắt, cơn say theo nửa đời”, chỉ cần gặp Mùi đối phương sẽ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, muốn quên cũng không được. Chính vì bản lĩnh hơn người, tự mình lập thân nên tự Mùi đã toát lên thần thái hơn người, cuốn hút khó cưỡng.

Sau khi kết hôn, con giáp này sẽ có cuộc sống hôn nhân viên mãn, như ý bên người bạn đời yêu thương, chung thủy hết lòng.

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Dẫu không có vẻ ngoài bắt mắt, cũng chẳng có gia thế hơn người Mão vẫn vượng vận đào hoa, người theo đuổi xếp hàng dài  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi học chỉ rõ, người tuổi Mão dù là đàn ông hay phụ nữ cũng hiền lành, lương thiện và rất thương người. Họ chẳng toan tính, cũng không so bì thiệt hơn mà cứ thế đỡ đần những người có hoàn cảnh cơ cực hơn mình.

Không mưu cầu vật chất nhưng nhờ lối sống của mình Mão tích được rất nhiều công đức, gầy dựng được những mối quan hệ tốt đẹp nên công việc suôn sẻ, thuận lợi và thăng tiến không ngừng. Chẳng giàu có hơn ai nhưng Mão sẽ có bạc tỷ trong tay, nhà xe có đủ.

Chính sự tử tế, cương trực của Mão là chất men say khiến người khác phái cảm mến ngay lập tức. Dẫu không có vẻ ngoài bắt mắt, cũng chẳng có gia thế hơn người Mão vẫn vượng vận đào hoa, người theo đuổi xếp hàng dài.

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Chính thái độ cương quyết, dè dặt và chừng mực khi tiếp xúc với những 'vệ tinh' chính là điểm đặc biệt ở Ngọ khiến người bị từ chối chẳng thể ghét bỏ mà cứ ôm mộng tương tư - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thông minh, tự tin và độc lập chính là những đặc điểm để nhận diện người tuổi Ngọ. Tử vi tướng số chỉ rõ, con giáp này thích phiêu lưu, khám phá và khá “có mới nới cũ”. Thế nhưng, trong tình yêu họ lại sắt son chung thủy, một lòng hướng về người mình yêu thương.

Dẫu có tiền, có quyền, có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều người có điều kiện tốt hơn người yêu hiện tại nhưng Ngọ chẳng hề “đứng núi này trông núi nọ”. Họ tin tưởng vào lựa chọn của trái tim mình, tin vào chí tiến thủ, cầu tiến của đối phương mà nguyện đồng hành cả đời.

Ngoài ra, chính thái độ cương quyết, dè dặt và chừng mực khi tiếp xúc với những “vệ tinh” chính là điểm đặc biệt ở Ngọ khiến người bị từ chối chẳng thể ghét bỏ mà cứ ôm mộng tương tư.

*Thông minh chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Chỉ đích danh 3 con giáp trúng số độc đắc, phát tài phát lộc, trở thành đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền trong 100 ngày tới.

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