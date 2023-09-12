Top 3 con giáp thoát nạn Tam Tai, đạp trúng mỏ vàng từ ngày 13/9 đến ngày 20/9: Vươn lên làm đại gia, túi tiền ngày càng đầy

Vận may của con giáp tuổi Mãotừ ngày 13/9 đến ngày 20/9 phụ thuộc vào việc bạn có lắng nghe trái tim mình hay không. Những gì trái tim mách bảo trong khoảng thời gian này rất chính xác.

Một số người tuổi này thậm chí có thể tìm thấy những thông điệp từ vũ trụ định hướng cho bạn nên đi con đường nào, ngay cả khi bạn cảm thấy sợ hãi với những thách thức đang xảy ra. Khi những điều không như ý xuất hiện, hãy ghi lại và nhắc nhở bản thân phải dũng cảm.

Tuy nhiên, làm như vậy không đảm bảo mang lại kết quả nhanh chóng, đòi hỏi bạn phải kiên trì, nhưng giải pháp thay thế khác lại không có lợi cho bạn trong khoảng thời gian này. Hơn nữa, từ ngày 13/9 đến ngày 20/9 là khoảng thời gian xứng đáng để chờ đợi cho một kết quả như ý phải không tuổi Mão?

Viết nhật ký những suy nghĩ của mình ra cũng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân và mong muốn một cách rõ ràng. Nếu bất kỳ phần nào của nó làm bạn xấu hổ, lo lắng, muốn tìm kiếm câu trả lời thì hãy cứ viết ra.

Ví dụ như bạn có đang vô thức tiếp thu những đánh giá và ý kiến của người khác không? Bạn có thực sự tin rằng có điều gì đó đáng xấu hổ về con đường hoặc sự lựa chọn của bạn ở hiện tại khi có quá nhiều người chỉ trích và không tin tưởng bạn không? Khi viết nhật ký bạn sẽ tự sáng tỏ vấn đề và tìm ra câu trả lời cho mình.

Sau đó, bạn sẽ biết rõ cần tập trung năng lượng, thời gian vào đâu và nhờ đó có được bước tiến ngoạn mục trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vốn bản tính điềm đạm và luôn nghiêm túc trong công việc, cùng với đó là sự cẩn thận và khiêm tốn, tuổi tý luôn có tham vọng và tìm cơ hội để vươn lên khó khăn trước mắt.

Từ ngày 13/9 đến ngày 20/9 tuổi Tý sẽ đón nhận nhiều may mắn và có tài lộc dồi dào. Tuổi Tý sẽ có nhiều cơ hội hơn về việc tăng thu nhập cũng như làm ăn, đầu tư kinh doanh, ngoài ra tuổi Tý sẽ được quý nhân phù hộ và chỉ đường đi nước bước trong thời gian tới. Thế nhưng tuổi tuổi Tý nên cẩn trọng để đưa ra những bước đi đúng đắn, nắm bắt cơ hội tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi từ ngày 13/9 đến ngày 20/9 của 12 con giáp, công danh sự nghiệp của tuổi Sửu thuận lợi, dễ dàng đi đúng hướng, hoàn thành nhiệm vụ mà không tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc. Con giáp này sẽ rất hứng thú bắt tay vào công việc và sẽ tỉnh táo hơn trước.

Vận tài lộc có chiều hướng tăng tiến, có cơ hội tốt mà tuổi Sửu cần thời gian nghiên cứu, tìm hiểu. Đó là cách để bản mệnh có thể có quyết định sáng suốt nhất với tiền bạc của mình, vì thế không nên vội vàng làm gì.

Các mối quan hệ xung quanh bản mệnh cũng rất hài hòa. Con giáp này hãy tận dụng tối những điều kiện thuận lợi đang có. Bạn bè là bàn đạp cho những ý tưởng của bản mệnh, chưa kể họ có cả những sáng kiến lớn để thúc đẩy bản mệnh tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Tuy vậy, từ ngày 13/9 đến ngày 20/9 này tuổi Sửu không được chủ quan về vấn đề sức khỏe của mình như trước. Nếu cảm thấy mệt và thường xuyên cáu kỉnh, cảm xúc bất thường thì cũng có thể đi thăm khám bác sĩ tâm lý.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.