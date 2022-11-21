Top 3 con giáp nữ có số lấy chồng giàu sang phú quý, cát khí đầy ắp, người người ghen tị

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 19:18

Sau khi kết hôn, cát khí của 3 con giáp tuổi này sẽ lan tỏa sang những người xung quanh.

Tuổi Tuất

Trong mắt các quý ông, người phụ nữ tuổi Tuất là những người mạnh mẽ, kiên cường và rất trọng tình nghĩa. Họ có tính tình hòa đồng, luôn biết cách sắp xếp mọi việc ngăn nắp và là người có trách nhiệm nên thường nằm trong 'tầm ngắm' của những người đàn ông trưởng thành, giàu có.

Những cô nàng tuổi Tuất thường nằm trong 'tầm ngắm' của những người đàn ông trưởng thành, giàu có.

Kể cả sau khi lấy được chồng giàu có, tuổi Tuất vẫn tiếp tục đi làm, xây dựng cơ ngơi cho riêng mình chứ không 'ăn bám' chồng hay coi rằng đi làm chỉ để cho vui, giết thời gian. Tuy bận rộn với công việc bên ngoài nhưng tuổi Tuất vẫn đảm việc nhà, biết cách chăm lo, dạy dỗ cho con cái, nhờ vậy mà cuộc sống sau hôn nhân của bản mệnh sẽ cực kỳ sung túc và êm ấm.

Tuổi Tỵ

Con giáp này vô cùng lãng mạn, ngọt ngào trong tình yêu, mạnh mẽ, kiên cường trong công việc nên Tỵ có sức hút mãnh liệt với đàn ông. Họ đủ dịu dàng để đàn ông phải chết mê chết mệt, đủ can trường để đàn ông e sợ. Chính sự nhu – cương kết hợp ấy khiến tính cách của Tỵ vô cùng đặc biệt.

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Sau khi kết hôn, nàng Tỵ sẽ như ngọn lửa ấm dịu dàng giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ngoài ra, nàng còn là trợ thủ đắc lực giúp sự nghiệp của chồng phất lên như diều gặp gió. Chồng của Tỵ vốn đã là đại gia, lấy được nàng vận trình lại càng thêm vượng phát.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp có số sướng nên khi kể tên 5 con giáp lấy chồng giàu sang phú quý không thể không nhắc tới tuổi Hợi. Trời sinh con giáp này vốn hiền lành, hạnh phúc, nhân hậu, luôn dĩ hòa vi quý và đối xử tốt với mọi người xung quanh. Họ là những người có vận số rất tốt, không chỉ đem lại may mắn, tài lộc cho mình mà còn có thể lan tỏa cát khí tới những người xung quanh. 

Kể cả khi không lấy được chồng giàu thì cuộc sống sau này của họ cũng nhất định sung túc vì cát khí của tuổi Hợi có thể lan tỏa sang chồng, giúp chồng luôn thuận lợi trong mọi việc, từ đó mà thăng quan, phát tài. Không chỉ vậy, tuổi Hợi còn là những người mẹ hết sức tuyệt vời, sẵn sàng hi sinh một phần công việc để làm những điều tốt nhất cho con cái. Vì vậy, về hậu vận, tuổi Hợi sẽ được hưởng cuộc sống sung túc, an nhàn mà nhiều người mơ ước.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo!

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