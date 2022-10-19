Top 3 con giáp may mắn đào trúng hố vàng, tiền bạc rủng rỉnh , phát tài giàu có trong 6 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 19/10/2022 07:20

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất 6 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch này nhé.

Tuổi Dần

Theo tử vi, 6 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch, nhờ được quý nhân nâng đỡ nên mọi thứ với con giáp này diễn tiến theo chiều hướng khá suôn sẻ, hanh thông.

Tuổi Dần sẽ có thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng thành công, sự nghiệp sẽ tìm được hướng đi mới tốt đẹp. Ngoài ra, tuổi Dần vốn thông minh, vì vậy, một khi thiên thời địa lợi nhân hòa thì có thể thoải mái đầu tư kinh doanh, nếu may mắn có khả năng đổi đời trong chớp mắt, việc tận hưởng cuộc sống sung túc chỉ trong tầm tay.

Tuy nhiên, người tuổi Dần cần chú ý quản lý chi tiêu, không nên tiêu nhiều vào những thứ vô bổ. Về tình cảm, mối quan hệ ngọt ngào, lãng mạn lên tới đỉnh điểm sẽ mang tới hỷ sự cho người tuổi Dần, báo hiệu cả hai sắp về chung một nhà hoặc có quý tử.

Top 3 con giáp may mắn đào trúng hố vàng, tiền bạc rủng rỉnh , phát tài giàu có trong 6 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch - Ảnh 1
Tuổi Dần sẽ có thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, càng làm việc càng thành công, sự nghiệp sẽ tìm được hướng đi mới tốt đẹp. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Những người cầm tinh con Chuột sẽ nhận được nhiều may mắn hơn người, nhờ ơn trên ban phước, quý nhân hỗ trợ nên họ sẽ gặt hái cơn mưa tài lộc.

Ngoài ra, tuổi Tý cũng là người rất nhanh nhẹn, hoạt bát, không phụ thuộc ai, tự mình vươn lên trong cuộc sống. Cũng chính vì thế, cuộc đời sẽ nhận được nhiều phúc báo.

6 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch cũng chính là thời điểm chuyển mình của Tý. Họ sẽ nhận được ơn mưa tài lộc, cuộc đời chuyển biến sang trang.

Người tuổi Tý không chỉ phát đạt mà có cuộc sống rực rỡ hanh thông khiến nhiều người thèm thuồng, bởi bạn hạnh phúc hết phần người ta. Nhìn chung thì sang năm mới này, cuộc đời của người tuổi Tý sẽ vô cùng vượng sắc, muốn giàu cũng khó.

Sức khỏe của tuổi Tý trong giai đoạn này cũng rất tốt, nhờ đó họ lại càng có khả năng phấn đấu để dành được nhiều thành tựu trong công việc.

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con Dê sẽ gặt hái nhiều may mắn 6 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch. So với những con giáp khác, cuộc sống của tuổi Mùi thường ít chông gai hơn vì họ là “con cưng” của thượng đế.

Trong khoảng thời gian gần đây, con giáp này có khả năng đem lại phúc khí, tinh thần lạc quan cho bản thân và những người xung quanh. Điều đó khiến cuộc sống của bản mệnh khá nhẹ nhàng và thoải mái hơn bao giờ hết.

6 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch, người tuổi Mùi sẽ được thần Tài ân sủng, hầu như làm việc gì cũng đều thuận lợi, suôn sẻ. Đối với những người kinh doanh lại càng được chiếu cố nhiều hơn, đầu tư gì cũng sinh được nhiều lợi nhuận.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Thứ Tư (19/10) TÀI LỘC PHẤN KHỞI, Tý có tin vui báo về, Dần may mắn gặp được quý nhân hậu thuẫn

Thứ Tư (19/10) TÀI LỘC PHẤN KHỞI, Tý có tin vui báo về, Dần may mắn gặp được quý nhân hậu thuẫn

Xem tử vi hàng ngày có tác dụng tham khảo, giúp bạn biết được sơ lược những gì mà mình phải đối mặt trong ngày. Dù gặp may mắn hay xui xẻo, bạn không nên lấy đó để chủ quan hoặc bi quan, mà hãy vững vàng và nhanh chóng nhận ra đâu là việc mình nên làm, giúp cuộc sống phát triển theo hướng tốt đẹp hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tuổi dần tuổi tý

TIN MỚI NHẤT

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 1 giờ 5 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 2 giờ 2 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 4 giờ 5 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 4 giờ 12 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn