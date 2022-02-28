Top 3 con giáp được xưng 'bá chủ' trong 60 ngày tới, phúc lộc sâu như biển, bước chân ra cửa là có tiền

Tâm linh - Tử vi 28/02/2022 16:50

Không phải ai cũng nhận được may mắn bất ngờ trong 60 ngày tới, chỉ những con giáp dưới đây mới có cơ hội làm giàu trong nháy mắt, hãy nhớ năm bắt ngay!

Tuổi Tuất

Trong năm 2022, con giáp Tuất và sao Thái Tuế tạo nên "củng hợp Mộc cục". Sự kết hợp này được dự đoán khá dĩ hòa vi quý. Ngoài ra, Thái Tuế còn là Thiên cung quan của tuổi Tuất. Nếu tương hợp lại, gọi là cung hợp thân, ý nói rằng đường nhân duyên trong cơ quan tổ chức trở nên tốt đẹp, được cấp trên xem trọng, cơ hội thăng tiến rộng mở.

Trong thời gian 60 ngày tới, dương khí của tuổi Tuất càng thêm hưng vượng, có thêm nhiều của cải. Không chỉ vậy, nhờ được thần tài chiếu cố nồng hậu nên con giáp này có tài lộc đầy nhà, công việc tiến triển thăng hoa, thu hoạch được nhiều, cuộc sống bất ngờ viên mãn thịnh vượng.

Top 3 con giáp được xưng 'bá chủ' trong 60 ngày tới, phúc lộc sâu như biển, bước chân ra cửa là có tiền - Ảnh 1
Trong thời gian 60 ngày tới, dương khí của tuổi Tuất càng thêm hưng vượng, có thêm nhiều của cải - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy con giáp này được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định.

Tử vi có nói, cuộc sống tuổi Dậu sẽ bước lên một tầm cao mới, đặc biệt là thời gian 2 tháng tới. Tiền bạc của tuổi Dậu cũng đến nhanh và dễ dàng hơn người khác, sắp tới họ sẽ có khả năng xây dựng cuộc sống thăng hoa đáng ghen tị. Tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận chuyện vui sắp tới, sự nghiệp thăng hoa, phát tài phát lộc.

Top 3 con giáp được xưng 'bá chủ' trong 60 ngày tới, phúc lộc sâu như biển, bước chân ra cửa là có tiền - Ảnh 2
Cuộc sống tuổi Dậu sẽ bước lên một tầm cao mới, đặc biệt là thời gian 2 tháng tới - Ảnh: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tinh thần ham học hỏi, điều đó giúp cho họ thu thập được thông tin, kiến thức ở bất kì đâu. Với con mắt nhìn xa trông rộng, những người tuổi này có thể nhìn nhận, phân tích vấn đề một cách logic, khoa học, ít khi thấy họ mắc phải sai lầm. Mục tiêu phấn đấu của họ trong suốt cuộc đời là tiền bạc, địa vị và quyền lực.

Tuy rằng tuổi Mão gặp phải năm tuổi nhưng họ vẫn có được một số may mắn nhất định. Cụ thể, thời gian 60 ngày tới, con giáp này sẽ được thần tài chiếu cố, đặc biệt họ sẽ có quý nhân phù trợ, tạo điều kiện để tăng thêm thu nhập, nhận được cơ hội hiện thực hóa giấc mơ giàu có. Tuổi Mão có bản lĩnh thì vận may giàu có sẽ đến, sớm muộn gì cũng trở thành đại gia.

Top 3 con giáp được xưng 'bá chủ' trong 60 ngày tới, phúc lộc sâu như biển, bước chân ra cửa là có tiền - Ảnh 3
Thời gian 60 ngày tới, tuổi Mão sẽ được thần tài chiếu cố - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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