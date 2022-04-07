Top 3 con giáp được hưởng 'khẩu phúc', có lộc ăn, đúng 5 ngày tới, chớ dại dột nhịn ăn mà giảm cân, CÀNG ĂN NHIỀU, CÀNG MAY MẮN, sở hữu nét 'quý tướng' thu hút vận son, đường công danh sáng lạng

Tâm linh - Tử vi 07/04/2022 22:41

Cùng điểm xem 3 con giáp đó là?

 

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi chính là một trong số những con giáp càng ăn nhiều càng may mắn. Có thể nói, sức ăn của họ tỷ lệ thuận với vận son của họ. Trời sinh tuổi Hợi đã có số hưởng, nhất là có may mắn hưởng "khẩu phúc" nên đi đâu cũng có lộc ăn. Cũng vì thế mà con giáp này cũng coi ăn uống như một sở thích hàng đầu của mình, được đi khắp nơi thưởng thức hết những món ngon vật lạ gần như là mục tiêu lớn lao của cuộc đời họ.

Top 3 con giáp được hưởng 'khẩu phúc', có lộc ăn, đúng 5 ngày tới, chớ dại dột nhịn ăn mà giảm cân, CÀNG ĂN NHIỀU, CÀNG MAY MẮN, sở hữu nét 'quý tướng' thu hút vận son, đường công danh sáng lạng - Ảnh 1
  Sức ăn càng lớn, tuổi Hợi sẽ càng dễ sở hữu nét quý tướng thu hút vận son, tài vận càng thêm phần viên mãn - Ảnh minh họa

Khi nhỏ những người sinh vào tuổi Hợi cực kì gầy, thế nhưng khi lớn lên tốc độ ăn và lượng ăn của họ sẽ tăng lên khiến ai cũng phải giật mình. Chính vì thế mà đa phần những người tuổi Hợi đều sở hữu một thân hình khá mũm mĩm. Nhưng đừng vội khuyên họ giảm cân để phù hợp với chuẩn mực cái đẹp thời nay là càng gầy càng tốt, bởi nhờ có sức ăn lớn mang đến cho tuổi Hợi tướng người mập mạp nên đường công danh, tài vận của họ sẽ càng thêm phần viên mãn. 

 

Đôi lúc ngắm nhìn ngoại hình của bản thân trong gương tuổi Hợi cũng muốn giảm cân để thân hình thon gọn hơn, song nhìn thấy đồ ăn là họ lại lập tức vứt ý tưởng đó ra sau đầu. Với con giáp này, chỉ cần khỏe mạnh cũng là một nét đẹp rồi. Cho nên sức ăn càng lớn, tuổi Hợi sẽ càng dễ sở hữu nét quý tướng thu hút vận son. 

 

Tuổi Ngọ

Đối với những người sinh năm Ngọ, thân thể khỏe mạnh chính là khoản vốn liếng quý giá giúp bản mệnh thực hiện được những lý tưởng lớn lao của mình. Chính vì thế, những người tuổi này sẽ không bao giờ có suy nghĩ ngược đãi bản thân bằng cách nhịn ăn nhịn uống chỉ để chạy theo số đông là phải gầy mới đẹp.

Top 3 con giáp được hưởng 'khẩu phúc', có lộc ăn, đúng 5 ngày tới, chớ dại dột nhịn ăn mà giảm cân, CÀNG ĂN NHIỀU, CÀNG MAY MẮN, sở hữu nét 'quý tướng' thu hút vận son, đường công danh sáng lạng - Ảnh 2
 Dáng người tròn trịa mang lại cho tuổi Ngọ nét duyên ngầm - Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, dáng người tròn trịa cũng mang lại cho tuổi Ngọ nét duyên ngầm, đầy sức sống, đào hoa nhờ vậy cũng thắm sắc hơn rất nhiều. Đây chính là phúc khí mà chỉ con giáp này được ban tặng. Đặc biệt, đúng 5 ngày tới, đáp ứng sở thích ăn uống còn mang đến cho bản mệnh tâm trạng rất thoải mái, đầu óc cũng minh mẫn hơn để đưa ra những quyết định sáng suốt, có lợi cho cuộc đời của mình.

Tuổi Thìn

Thìn là người có tài, có nhiều cơ hội để thể hiện điểm mạnh, khẳng định giá trị của mình trước mặt cấp trên. Tuy nhiên, tài lộc nếu không được gìn giữ cũng sẽ dần sụt giảm. Mà muốn duy trì vận may thì Thìn nên ăn nhiều. Nhờ sức ăn lớn nên tuổi Thìn sở hữu thân hình đầy đặn. Đây cũng chính là nét phúc tướng trời ban mang đến cho Thìn nhiều điều tốt đẹp nên đừng dại mà nghĩ tới chuyện nhịn ăn để giảm cân.

Top 3 con giáp được hưởng 'khẩu phúc', có lộc ăn, đúng 5 ngày tới, chớ dại dột nhịn ăn mà giảm cân, CÀNG ĂN NHIỀU, CÀNG MAY MẮN, sở hữu nét 'quý tướng' thu hút vận son, đường công danh sáng lạng - Ảnh 3
 Thìn ăn càng nhiều, thân hình càng tròn trịa thì cuộc sống càng giàu sang - Ảnh minh họa 

Ở Thìn, thói quen ăn uống phụ thuộc vào tâm trạng. Lúc vui lúc buồn sức ăn cũng khác nhau. Nhưng khi ăn no, Thìn sẽ có đủ tỉnh táo và sức lực để đương đầu với mọi khó khăn, thách thức của cuộc sống. Nói chung Thìn ăn càng nhiều, thân hình càng tròn trịa thì cuộc sống càng giàu sang.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo!

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