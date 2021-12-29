Top 3 con giáp đụng trúng Thần Tài trong tháng 12 ÂL, làm đâu trúng đấy, rủng rỉnh tiền tiêu không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 29/12/2021 18:45

Một số con giáp có vận số khởi sắc trước khi sang năm mới, vậy những con giáp nào đã thành công lọt vào danh sách xếp hạng tốt lành nhất tháng 12 âm lịch?

Tuổi Thân

Theo tử vi học, tháng 12 âm lịch tới đây, tuổi Thân sẽ dần bước vào những ngày khởi sắc hơn trước khi năm 2021 kết thúc. Đây cũng là giai đoạn mà con giáp này cần tập trung theo đuổi, xây dựng sự nghiệp và không ngại phát huy mọi thế mạnh của mình.

Top 3 con giáp đụng trúng Thần Tài trong tháng 12 ÂL, làm đâu trúng đấy, rủng rỉnh tiền tiêu không cần lo nghĩ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu vẫn đang ấp ủ một số dự định, kế hoạch thì con giáp tuổi Thân cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, không ngừng quan sát để bắt được dịp thích hợp mà tỏa sáng. Người tuổi Thân có thể không có được cuộc đời nhiều may mắn hay yên ả, song nhờ có óc quan sát, thông minh, sự cầu tiến và ý chí cố gắng, thêm vào đó là có cơ hội gặp nhiều quý nhân nên sẽ gỡ gạc được những "điềm xui" hoặc vượt qua thử thách.

Tuổi Hợi

Tháng 12 âm lịch dự báo những vấn đề tồn đọng trước đó của tuổi Hợi đang đối mặt sẽ dần được giải quyết. Mọi việc trong thời gian này hanh thông và có cơ hội được quý nhân phù trợ. Người đang làm việc có khả năng gặt hái một số thành tựu, nhìn chung là "bù lỗ" được những tổn thất đã qua.

Top 3 con giáp đụng trúng Thần Tài trong tháng 12 ÂL, làm đâu trúng đấy, rủng rỉnh tiền tiêu không cần lo nghĩ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi nên nắm bắt cơ hội, hợp tác cùng "quý nhân" để sớm biến những dự định, ước mơ thành hiện thực. Để không bỏ lỡ vận may cuối năm, con giáp cuối cùng này cần cởi mở, tinh ý với cuộc sống, những mối nhân duyên quanh họ. Người tuổi Hợi tuy hơi nhút nhát, không giỏi quản giao nhưng lại có tấm lòng chân thành, biết thấu cảm và trung thực. Ngược lại, con giáp này lại có chí tiến thủ, bền bỉ trong sự nghiệp làm việc và học tập.

Tuổi Tý

Tử vi học có nói, tháng 12 âm lịch tới đây, con giáp này sẽ được đón nhiều vận may cả về sự nghiệp lẫn tình duyên. Tuy nhiên, tuổi Tý không nên dựa vào vận may này mà "ngồi chờ sung rụng". Người tuổi Tý cần cải thiện, nâng cấp bản thân để sẵn sàng cho hồng vận.

Top 3 con giáp đụng trúng Thần Tài trong tháng 12 ÂL, làm đâu trúng đấy, rủng rỉnh tiền tiêu không cần lo nghĩ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu vẫn còn trì hoãn, biếng nhác trước một dự định, lời hứa hẹn nào đó với bản thân, tuổi Tý cần thực hiện dần để không "cản đường" điều tốt sẽ đến vào cuối năm. Con giáp này đa phần là những người có tầm nhìn, thông minh, biết và sống có kế hoạch. Giai đoạn tiền vận là lúc tuổi Tý gặt hái được nhiều quả ngọt, vào giai đoạn trung vận thì họ càng tỏa sáng hơn.

(*) Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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