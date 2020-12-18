Top 3 con giáp đón tin vui như mưa trong tuần tới, tiền tỷ bay vào cửa, ngồi trong nhà cũng có thu nhập cao ngất ngưỡng

Dưới đây là 3 con giáp may mắn được Thần Tài chọn phù hộ trong tuần tới. Tiền đến tay nhiều vô kể, vận rủi cũng theo gió tiêu tan.

Tử vi hàng ngày cho biết, 3 con giáp may mắn sau đây sẽ đón chờ tài lộc khó lường trong tuần tới.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp may mắn nhất trong 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn ngay từ khi sinh ra đã có vận may phi thường. Họ tràn đầy năng lượng tích cực và làm việc vô cùng chăm chỉ. Bắt đầu từ 21/12, dù gặp khó khăn cũng có quý nhân giúp đỡ. Công việc tiến bộ nhanh chóng, cả đời vượng phát, quy mô làm ăn ngày càng lớn.

Tuổi Tỵ

Hãy trông chờ vào cuộc gặp gỡ bất ngờ vào tuần sau - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 12 của Tỵ tràn ngập trong niềm vui và may mắn. Vào giữa tháng, Tỵ sẽ có nhiều cơ hội mới để lựa chọn. Họ có thể thay đổi nghề nghiệp hoặc được quý nhân chiêu mộ. Tính cách chăm chỉ và sự giỏi giang sẽ giúp họ càng đi càng xa trên bước đường sự nghiệp. Trong tuần tới, Tỵ có thể có một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Duyên lành đó sẽ mang đến tài lộc nhiều vô kể, xua tan hết mọi vận rủi trong năm cũ.

Tuổi Ngọ

Không chỉ sự nghiệp hanh thông mà tình duyên cũng vô cùng nở rộ - Ảnh minh họa: Internet

Trong năm Canh Tý 2020 này, người tuổi Ngọ có vận khí vô cùng tốt. Tính cách kiên cường và lạc quan của Ngọ đã giúp họ dễ dàng vượt qua khó khăn. Sự kiên trì sẽ được đền đáp xứng đáng nên càng về cuối năm, vận may sẽ càng nhiều. Dù trong tình yêu hay sự nghiệp, Ngọ luôn tìm thấy được hạnh phúc. Hãy chào đón thứ 2 đầu tuần tràn ngập phúc lành, tài lộc thịnh vượng.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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