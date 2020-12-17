Sinh vào 4 tháng này tài lộc đến phủ đầu, tuổi trẻ kiếm được bộn tiền, về già giàu 'nứt đố đổ vách'

Nếu ra đời vào 4 tháng sinh phú quý này trong năm, bạn sẽ hưởng hết phúc phần thiên hạ, không lo thiếu của ăn của để.

Theo quan niệm dân gian, ngày sinh cũng thể hiện phần nào vận khí và số phận của một người. Ra đời vào 4 tháng sinh phú quý dưới đây, cuộc sống vô ưu vô lo, đường công danh sự nghiệp đáng mơ ước.

Tháng 4 âm lịch

Người sinh vào tháng 4 âm lịch có năng lực hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Những người sinh vào tháng 4 âm lịch đa phần thông minh, có năng lực hơn người. Họ luôn lạc quan yêu đời, không dễ dàng bỏ cuộc. Cô nàng tháng 4 được sinh ra để làm những điều lớn lao, có một tương lai tốt đẹp và cuộc sống giàu có.

Tháng 7 âm lịch



Tài vận vượng phát, gặp dữ hóa lành - Ảnh minh họa: Internet

Những người sinh vào tháng 7 âm lịch luôn tạo cho người đối diện cảm giác dễ gần, tính tình ôn hòa. Vì không thích cãi vã với người khác, họ thường khá trầm lắng khi đứng giữa đám đông. Đường tài vận vượng phát, có quý nhân giúp đỡ, gặp dữ hóa lành.

Tháng 10 âm lịch

Người sinh vào tháng 10 âm lịch cũng gặp nhiều may mắn, có chút công danh. Tiền bạc và của cải vào cửa đều đều, đồng thời họ cũng rất có năng lực. Chỉ cần tự tin thể hiện bản thân, sớm muộn gì cũng được công nhận, sự nghiệp khởi sắc trong thời gian ngắn.

Nắm bắt cơ hội làm giàu, sự nghiệp sẽ khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 12 âm lịch

Những người sinh vào tháng 12 âm lịch sẽ gặp một số vất vả trong những năm đầu đời. Họ có tính tình nóng nảy, làm việc gì cũng hấp tấp nên dễ phạm sai lầm. Tuy nhiên, khi đã chững chạc, tài lộc sẽ ngày càng vượng phát, công việc thuận buồm xuôi gió, làm nên đại sự, tương lai an khang.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 18 - 31/12, top 3 con giáp tài lộc vượng phát, TÀI SẢN KẾCH XÙ, tiền bạc ăn 30 năm không hết Trong 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc tăng vọt, cơ hội làm giàu đến nhà tấp nập, vàng bạc chất đầy kho dùng mãi không hết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sinh-vao-4-thang-nay-tai-loc-den-phu-dau-tuoi-tre-kiem-duoc-bon-tien-ve-gia-giau-nut-do-do-vach-390488.html