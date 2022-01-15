Top 3 con giáp cực may mắn cuối năm, chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán 2022 tưng bừng, sầu muộn đều tiêu tán

Tử vi học có nói, thời gian đầu năm Tân Sửu 2021 này, cuộc sống tuổi Tuất tuy có nhiều biến cố nhưng không đáng kể. Đặc biệt, những ngày cuối năm này, tuổi Tuất mới thật sự gặp được nhiều may mắn bất ngờ, công việc cũng thuận lợi, suôn sẻ, kéo theo tài vận dồi dào.

Người tuổi Tuất vốn thông minh, lanh lợi nên chỉ cần gặp được thời cơ tốt thì sẽ phát huy hết thế mạnh và dư khả năng để xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy. Trước Tết Nhâm Dần 2022, tuổi Tuất sẽ có quý nhân và thần tài chiếu cố hết mực, giúp họ hoàn thành được những ước mơ bấy lâu nay.

Trời sinh những người tuổi Dần mạnh mẽ, kiên định và luôn nhiệt huyết với những sự lựa chọn của bản thân. Nhìn chung, cuộc sống của tuổi Dần có nhiều thăng trầm, sóng gió nhưng nhờ họ có bản lĩnh tuyệt vời mà có thể vượt qua mọi thứ.

Tử vi học có nói, thời gian trước, tuổi Dần đã gặp không ít thử thách và gian truân, cuộc sống của họ trong năm nay có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, tuổi Dần luôn tin rằng, mọi sự nỗ lực và cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Những ngày cuối năm tới đây, tuổi Dần sẽ khổ tận cam lại, tài vận và sự nghiệp có dấu hiệu cải thiện đáng kể.

Ngoài ra, trước khi bước qua Tết Nguyên Đán, tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Làm gì thì làm, tuổi Dần sẽ được tận hưởng năm mới hoành tráng với nhiều điều mới mẻ cùng cuộc sống thăng hoa đủ đầy.

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Tuổi Hợi

Trong số những con giáp, tuổi Hợi là những người được hưởng nhiều phước lành nhất, họ thường được thần tài và quý nhân chiếu cố mọi lúc mọi nơi. Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Hợi tuy có nhiều biến động nhưng sau tất cả họ vẫn sẽ khổ tận cam lai, mọi khó khăn đều được đền đáp xứng đáng.

Đặc biệt, vào những ngày cuối năm tới đây, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn. Từ công việc, nhân duyên đến tài vận đều có thay đổi tích cực, bên cạnh đó tuổi Hợi còn gặp được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, kéo theo tài vận dồi dào. Tuổi Hợi sẽ có vận may lội ngược dòng, họ sẽ gặp được nhiều cơ hội tuyệt vời. Nhìn chung, thời gian tới là giai đoạn rất đáng mong chờ.

Ảnh minh hoạ: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm