Dự đoán giữa tháng 1/2022 trở đi: 3 con giáp nhận lộc trời ban, làm một hưởng mười, tiền đổ về nặng trĩu túi

Tâm linh - Tử vi 14/01/2022 16:00

3 con giáp này được dự báo là sẽ rất phát tài từ giữa tháng 1/2022. Nguồn thu từ công việc tay trái cũng mang lại một khoản ngoài mong đợi.

Tuổi Tị

Khả năng hút tiền của Tị từ giữa tháng 1 trở đi cực cao, làm gì cũng ra tiền. Các dự án dù lớn hay nhỏ đều được hoàn thành và thu về nguồn thu ngoài mong đợi. Cơ hội để con giáp này kiếm tiền khá dễ dàng hơn boa giờ hết nhờ sự giới thiệu của người thân quen. Phần lớn đều là những cơ hội mười mươi vì vậy Tị hãy tranh thủ nắm bắt ngay.

Sự nghiệp của Tị giai đoạn này khá ổn định. Công việc tiến triển tốt. Các ý tưởng sáng tạo của Tị được đánh giá cao. Dù phải đối mặt với nhiều thử thách nhưng Tị vẫn sẽ dễ dàng vượt qua. Phú quý theo chân, may mắn lại gần, Tị hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui.

Dự đoán giữa tháng 1/2022 trở đi: 3 con giáp nhận lộc trời ban, làm một hưởng mười, tiền đổ về nặng trĩu túi - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Mão

Nếu Mão biết nắm bắt thời cơ thì giữa tháng 1 trở đi rất dễ phát tài. Mão có thể kiến được bộn tiền, đặc biệt là người làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội thu tiền về túi. Việc buôn bán thuận lợi giúp Mão an tâm hơn. 

Tử vi dự báo, thời gian này trở đi, Mão làm một hưởng mười, sung túc đủ đầy. Không chỉ vậy, cát khí cũng giúp con giáp này thành công hơn trong sự nghiệp. Mão có tinh thần trách nhiệm và động lực để hoàn thành mọi công việc được giao. Nhờ vậy mà Mão nhận được khen ngợi từ cấp trên.

Dự đoán giữa tháng 1/2022 trở đi: 3 con giáp nhận lộc trời ban, làm một hưởng mười, tiền đổ về nặng trĩu túi - Ảnh 2
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Thân

Thân nhanh nhẹn, thông minh và luôn biết cách tận dụng thời cơ để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Con giáp này đang dần rũ bỏ xui xẻo để thăng hoa hơn bao giờ hết, đặc biệt là ở phương diện tài chính. Giữa tháng 1 trở đi, con giáp tuổi Thân gặp nhiều may mắn về tài lộc. Bạn bỏ công ra ắt sẽ thu về kết quả. Những khoản đầu tư lớn có thể chưa có thành quả nhưng đầu tư nhỏ thì lại rất tốt.

Gần như Thân đầu tư đâu là sinh lời đấy, tiền đẻ ra tiền. Con giáp này còn có cơ may trúng số độc đắc, ngồi chơi cũng kiếm được tiền tỷ. Mặc dù vậy, Thân không nên quá ham mê trò đỏ đen vì dễ mất kiểm soát, tài lộc cũng tiêu tán lúc nào không hay.

Dự đoán giữa tháng 1/2022 trở đi: 3 con giáp nhận lộc trời ban, làm một hưởng mười, tiền đổ về nặng trĩu túi - Ảnh 3
Ảnh minh hoạ: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Dự đoán 2 tuần cuối tháng 1/2022: 3 con giáp vượt qua tai ương, đường công danh rộng mở, không khó để phát tài

Dự đoán 2 tuần cuối tháng 1/2022: 3 con giáp vượt qua tai ương, đường công danh rộng mở, không khó để phát tài

Trong vòng 14 ngày cuối tháng 1/2022, 3 con giáp này được dự đoán sẽ làm nên chuyện, sự nghiệp ngày càng khởi sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp may mắn 3 con giáp có vận may 3 con giáp có tài lộc

TIN MỚI NHẤT

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 1 giờ 22 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 2 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 2 giờ 49 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 3 giờ 22 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 3 giờ 43 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’