Trước ngày cúng ông Công ông Táo, 3 con giáp này liên tục gặp may mắn, chiêu tài chiêu lộc, vạn sự bình an cát tường

Tâm linh - Tử vi 13/01/2022 09:00

Dậu, Tý, Dần là ba con giáp tài vận khởi sắc, sự nghiệp phát triển, thu nhập dồi dào trước ngày cúng ông Công ông Táo.

Tuổi Dậu

Người cầm tinh con giáp tuổi Dậu thông minh, chăm chỉ, rất giỏi trong giao tiếp nên được nhiều người yêu quý và tạo dựng được không ít những mối quan hệ tốt đẹp có lợi cho sự thăng tiến. Thời gian trước đây, vận thế biến động không ngừng nên người tuổi Dậu gặp không ít trở ngại trong công việc dù đã cố gắng rất nhiều, khiến cho con giáp này cảm thấy vô cùng bế tắc và áp lực nặng nề.

Nhưng tử vi dự đoán trước ngày cúng ông Công ông Táo, vận thế của con giáp này có sự chuyển đổi mạnh mẽ, công việc, kinh doanh trở nên thuận lợi, hồng phát, áp lực tài chính giảm nhẹ nên người tuổi Dậu dường như trút được gánh nặng lớn và cũng không cần phải quá đau đầu vì cơm áo gạo tiền.

Trước ngày cúng ông Công ông Táo, 3 con giáp này liên tục gặp may mắn, chiêu tài chiêu lộc, vạn sự bình an cát tường - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn thông minh, nhanh nhẹn, rất nhạy bén với kim tiền nên ít khi bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền, làm giàu nào. Năm Tân Sửu khiến con giáp này có phần lao đao về tài vận nhưng từ bây giờ đến trước ngày ông Công ông Táo, vận đen bắt đầu dần rời xa, người tuổi Tý vì thế đón nhận nhiều điều may mắn.

Đặc biệt trong thời gian này, người tuổi Tý gặp nhiều may mắn về tài vận, bạn bè người thân chính là quý nhân thần tài mang lại những tin tức, cơ hội tốt về đầu tư, kiếm tiền, làm giàu nên con giáp này có thể nhanh chóng nắm trong tay số tài sản không nhỏ.

Trước ngày cúng ông Công ông Táo, 3 con giáp này liên tục gặp may mắn, chiêu tài chiêu lộc, vạn sự bình an cát tường - Ảnh 2
Ảnh minh hoạ: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần mạnh mẽ, quyết đoán, trượng nghĩa, thích kết giao bạn bè và luôn hết lòng sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn. Trước ngày ông Công ông Táo do cung mệnh xuất hiện cát tinh “Tuế Giá”, “Quốc Ấn” nên sự nghiệp phát triển nhanh chóng, làm gì cũng thành công và có nguồn thu nhập dồi dào khiến người khác phải ngưỡng mộ. 

Cũng trong thời gian này, sự nghiệp của người tuổi Dần vô cùng tốt đẹp, kinh doanh buôn bán thuận lợi, làm đâu thắng đó, thu nhập ngày một khủng. Tài vận sẽ càng tới tấp tìm đến, đến cả trong mơ người tuổi Dần cũng cười vì hạnh phúc!

Trước ngày cúng ông Công ông Táo, 3 con giáp này liên tục gặp may mắn, chiêu tài chiêu lộc, vạn sự bình an cát tường - Ảnh 3
Ảnh minh hoạ: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Nửa cuối tháng 1 cát tường: 3 con giáp này không phát tài phát lộc thì cũng gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp thăng hoa

Nửa cuối tháng 1 cát tường: 3 con giáp này không phát tài phát lộc thì cũng gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp thăng hoa

Theo các chuyên gia phong thủy, đây là những con giáp chẳng bao giờ thiếu tiền trong nửa cuối tháng 1/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp 3 con giáp có vận may 3 con giáp có tài lộc

TIN MỚI NHẤT

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 1 giờ 31 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 2 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 2 giờ 58 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 3 giờ 31 phút trước
Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’