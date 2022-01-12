3 con giáp có lộc tiền tài rải đều cả năm Nhâm Dần 2022, cơ hội đổi đời sung túc hầu như lúc nào cũng xuất hiện

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tý có thể sẽ phải đối mặt với khó khăn trong cuộc sống nhưng riêng về đường tài vận thì không nằm trong số đó. Họ sẽ là một trong số những con giáp có sự nghiệp phát triển rực rỡ nhất với thu nhập dư dả, nếu không muốn nói là có thể giúp họ trở nên giàu có, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, năm nay là thời điểm tương đối tốt lành với tuổi Tý. Đây sẽ là khoảng thời gian họ chuẩn bị chu đáo về mọi mặt trước khi bắt tay vào thực hiện các kế hoạch làm ăn quan trọng hoặc các dự án lớn trong công việc và gặt hái những thành tựu rực rỡ.

Đặc biệt, được sao tốt chiếu mệnh, tiền bạc sẽ đến với tuổi Tý trong suốt cả năm nên họ chẳng bao giờ rơi vào hoàn cảnh túng thiếu, thậm chí với khả năng quản lý tài chính đáng nể, biết tiêu những gì cần tiêu, họ không những có một cuộc sống đầy đủ mà còn tích cóp được một khoản đáng kể cho tương lai.

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, năm 2022 còn được gọi là "năm bù đắp" cho những người tuổi Sửu. Nói như vậy là đủ hiểu rằng trong năm nay, họ sẽ là một trong những con giáp được khoản đãi nhiều nhất, may mắn tràn ngập, có cuộc sống sung túc hàng đầu.

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Là những người thật thà hay giúp đỡ người khác, chăm chỉ và kiệm lời, trong cuộc sống tuổi Sửu thường gặp được nhiều quý nhân nên dù phải đối mặt với nhiều sóng gió, cuối cùng họ sẽ luôn tìm được bến đỗ bình yên cho mình, công việc cũng được cấp trên ghi nhận, sự nghiệp có nhiều thành tựu đáng tự hào.

Tuổi Sửu nằm trong số những con giáp có tài lộc rải đều cả năm, các cơ hội làm giàu cứ đến liên tiếp với họ, thậm chí gối lên nhau, chỉ cần chăm chỉ và biết nắm bắt cơ hội thì nhìn đâu cũng thấy tiền, không lo nghèo khó. Tuổi Sửu sẽ thấy được sự thay đổi rõ rệt trong thu nhập cũng như những triển vọng tốt đẹp trong công việc của họ. Hãy cố gắng hết sức và tận dụng những cơ hội trời cho để gặt hái những thành tựu rực rỡ cho mình nhé.

Tuổi Dậu

Trong số 12 con giáp, nếu phải chọn ra con giáp may mắn nhất trong năm 2022 thì có lẽ danh hiệu này sẽ thuộc về tuổi Dậu. Con giáp này hầu như muốn làm giàu lúc nào cũng được, tiền bạc với họ không thành vấn đề. Theo các chuyên gia phong thủy, được sao tốt chiếu rọi, thần may mắn mỉm cười, tuổi Dậu làm gì hầu như cũng thành công, thu về kết quả tốt, nên biết nắm bắt để phát huy lợi thế.

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Tuy nhiên, tuổi Dậu cần phải biết tận dụng điểm mạnh của họ là sự thông minh, nhanh nhẹn và chăm chỉ, và kiềm chế bớt điểm yếu của họ, đôi khi là sự tự tin thái quá chuyển thành sự tự mãn, ít quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Đây có thể là một bất lợi trong chuyện làm ăn, lúc mà họ cần phải hành sự cẩn trọng. Vì thế, tuổi Dậu được khuyên nên biết quan tâm đến cảm xúc của đối phương hơn, bỏ qua những mâu thuẫn nhỏ, có như vậy việc lớn với họ mới dễ thành, và chính họ chứ không phải ai khác sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm