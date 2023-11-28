Top 3 con giáp bùng nổ tài vận đi hướng Đông nhặt tiền, đi hướng Tây hứng bạc trong ngày 28/11: Sự nghiệp vinh quang, công danh thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 28/11/2023 00:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây được trời ban cho phúc phần viên mãn, hốt hết tiền bạc thiên hạ trong ngày 28/11.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sinh ra đã thiện lương, hay giúp đỡ người khác. Họ làm điều tốt một cách tự nguyện, không hề toan tính thiệt hơn, càng không kể công. Chính nhờ đức tính ấy nên Mão tích được rất nhiều công đức, được bề trên nâng đỡ, thương yêu mà tạo điều kiện làm giàu.

Trong ngày 28/11, tài vận của Mão sẽ có chuyển biến tích cực, số dư trong tài khoản ngân hàng tăng chóng mặt. Mão có được thành công vang dội ấy là nhờ những quyết định đúng đắn trong công việc, dám thử thách chính mình, có gan làm giàu. Thế nên, nếu có bất cứ cơ hội nào đến với mình Mão đừng dại bỏ qua, nếu không bạn sẽ hối tiếc cả đời.

Dù hiện tại Thìn không có đồng nào trong túi thì vào thời điểm này tiền cứ ùn ùn chảy vào ví, khiến tiền rải đầy nhà, không có chỗ chất.

Top 3 con giáp bùng nổ tài vận đi hướng Đông nhặt tiền, đi hướng Tây hứng bạc trong ngày 28/11: Sự nghiệp vinh quang, công danh thuận lợi đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn khôn ngoan, lanh lợi, lại lạc quan, sống có mục tiêu. Họ không bao giờ chịu khuất phục trước số phận. Ngay cả khi xuất thân từ gia đình không mấy khả giả, người này vẫn liên tục cố gắng vươn lên để thay đổi cuộc đời. Bản mệnh sống có trách nhiệm và luôn tỉ mỉ trong công việc nên được mọi người tin tưởng.

Tử vi dự báo rằng trong ngày 28/11, tuổi Tỵ có thể thành công trên lĩnh vực mà mình theo đuổi. Sự nghiệp đại cát đại lợi, thu nhập của tuổi Tỵ tăng lên, cuộc sống ngày một đủ đầy hơn.

Top 3 con giáp bùng nổ tài vận đi hướng Đông nhặt tiền, đi hướng Tây hứng bạc trong ngày 28/11: Sự nghiệp vinh quang, công danh thuận lợi đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sách tử vi con giáp có nói, Thìn dù là đàn ông hay phụ nữ đều có số phát tài phát lộc. Đời họ chưa bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu, tiền của cứ vơi lại đầy, làm giàu nhanh đến chóng mặt. Có được phúc phần ấy là nhờ Thìn đắc nhân tâm, sống thiện lương lại hay giúp đỡ người khác vô điều kiện.

Vận tài lộc thăng hoa giúp Thìn ngập trong biển tiền trong ngày 28/11. Thời điểm này tình tiền càng viên mãn, bước chân trái có quý nhân theo chân, bước chân phải có thần tài rót lộc nên Thìn sẽ tha hồ nằm duỗi mà ăn, rung đùi hốt bạc.

Top 3 con giáp bùng nổ tài vận đi hướng Đông nhặt tiền, đi hướng Tây hứng bạc trong ngày 28/11: Sự nghiệp vinh quang, công danh thuận lợi đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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