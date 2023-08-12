Tinh hoa hội tụ đúng hôm nay 12/8, 3 con giáp tay trái gom BẠC, tay phải hốt VÀNG, TÀI LỘC thăng hoa chạm nóc, thu nhập tăng gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 12/08/2023 01:23

Hôm nay, bạn có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc, việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài mong đợi.

Tuổi Dần

Công việc trong ngày mới của tuổi Dần may mắn được Thực Thần chiếu cố nên cũng không đến nỗi tệ. Bản mệnh mà có thêm nghề tay trái hoặc làm công việc tự do thì nhận thêm được rất nhiều may mắn. Buôn bán đắt hàng nhờ tính tình xởi lởi vui vẻ, không khó chịu với khách nên ai cũng thích mua hàng.

Tinh hoa hội tụ đúng hôm nay 12/8, 3 con giáp tay trái gom BẠC, tay phải hốt VÀNG, TÀI LỘC thăng hoa chạm nóc, thu nhập tăng gấp 3 gấp 4 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tiền bạc chủ yếu nghiêng về quà cáp, lộc ăn uống hoặc các khoản thu phụ, tiền thưởng. Hôm nay nhiều lộc ăn uống, có thể Dần sẽ được ai đó mời đi ăn hoặc cho đồ ăn. Người nào càng đầy đặn thì phúc lộc càng dồi dào, không nên giảm cân làm gì cả, cứ để vậy cho có lộc.

Chuyện tình cảm của Dần ở mức bình ổn nhờ hai hành Mộc tương hòa. Người độc thân vì có nhiều mối lo khác trong cuộc sống nên thời gian này vẫn chưa muốn nghĩ tới chuyện tình yêu. Người có gia đình vẫn sống tử tế, trọn vẹn trách nhiệm với 2 bên nội ngoại, không ai dám trách móc bạn.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày thứ Bảy 12/08/2023 cho thấy mọi thứ tuổi Tỵ làm đều có kết quả như ý. Trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều chắc chắn. Tất cả đều do phúc đức mà có, cho nên bạn cần nên để tâm vào việc tạo thêm công đức, làm nhiều điều phúc thiện để được thụ hưởng lâu dài. thứ Bảy này cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển, thay đổi, sự tính toán, cho nên nếu bạn muốn đi xa, mưu sự công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi công việc thì nên thực hiện sẽ tốt cho bạn.

Tinh hoa hội tụ đúng hôm nay 12/8, 3 con giáp tay trái gom BẠC, tay phải hốt VÀNG, TÀI LỘC thăng hoa chạm nóc, thu nhập tăng gấp 3 gấp 4 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì tuổi Tỵ nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công. Tóm lại, mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắn thuận lợi. 

Có sự thu dọn, sắp xếp lại đồ đạc, hoặc mua sắm xe cộ, máy móc hoặc có sự thay đổi nơi cư trú của láng giềng lân cận hoặc của người thân trong gia đình. Bạn nhận được tin tức tốt đẹp ở xa về chuyện tình cảm hoặc chuyện tiền bạc. Nên có sự liên hệ tốt đẹp với cộng đồng, đồng hương hoặc hàng xóm, khu vực nơi cư trú, sẽ có lợi về sau.

Tuổi Thân

Tuổi Thân hôm nay ngày 12/08/2023 sẽ đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công việc. Bạn phát huy được mặt tốt của bản thân và nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên. Tuy nhiên bạn nên xem lại cách làm việc đôi lúc còn bảo thủ, tự làm theo ý mình.

Công việc ổn định kéo theo vận tiền bạc hanh thông, bạn có thể thoải mái chi tiêu không cần quá tiết kiệm.

Tinh hoa hội tụ đúng hôm nay 12/8, 3 con giáp tay trái gom BẠC, tay phải hốt VÀNG, TÀI LỘC thăng hoa chạm nóc, thu nhập tăng gấp 3 gấp 4 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu tuổi Thân cần cân bằng giữa công việc và tình yêu hơn, đặc biệt trong ngày hôm nay. Do bận rộn với công việc khiến người ấy cảm thấy mệt mỏi và chán nản.Cho nên dù công việc đạt kết quả cao, nhận được nhiều lời khen cũng không khiến bạn cảm thấy vui vẻ chút nào.

Tranh thủ thời gian buổi tối để làm lành với đối phương đi tuổi Thân nhé, đừng khiến người ấy phải khó chịu nữa.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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