Tình duyên 12 con giáp ngày 9/12/2021: Sửu gặp tam hợp, Tỵ nên tập trung hơn vào công việc

Tâm linh - Tử vi 08/12/2021 22:57

Tử vi về tình duyên 12 con giáp ngày 9/12/2021 cho thấy, Sửu gặp tam hợp, Tỵ nên tập trung hơn vào công việc.

Tuổi Tý

Vận trình tình duyên tuổi Tý ngày 9/12 luôn được vui vẻ. Tuổi Tý và người ấy trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng lại nhận ra không thể sống thiếu đối phương. Người độc thân đang có người theo đuổi, nên mở lòng cho cả hai một cơ hội để tìm hiểu nhau.

Tuổi Sửu

Nhờ có Tam hợp quý nhân che chở nên dù mối quan hệ tình cảm của bản mệnh với nửa kia không nhận được sự ủng hộ của người thân cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Rất may mắn là hai người luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành và sự tin tưởng nhất định.

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Tuổi Dần nên nghĩ cách hâm nóng tình cảm của hai người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần nên nghĩ cách hâm nóng tình cảm của hai người, có thể là một chuyến du lịch xa cùng nhau. Con giáp này đừng bao giờ tự tin cho rằng nửa kia đang ở bên cạnh mình thì không cần phải lo lắng đến việc họ thay lòng.

Tuổi Mão

Mão Dậu tương xung cho thấy có điềm báo về sự xuất hiện của người thứ ba. Cả tuổi Mão lẫn nửa kia cần phải tự mình ý thức và giữ khoảng cách an toàn với những người khác giới nếu không muốn có chuyện hiểu lầm xảy ra.

Tuổi Thìn

Bạn đa tình nên mất chữ tín với người khác giới. Bạn quá nghệ sỹ và bay bổng. Khả năng ăn nói tốt dễ được người khác giới chú ý. Năng lực lý giải nhanh nhạy nên bạn bắt tín hiệu của đối phương rất nhanh.

Tuổi Tỵ

Bạn tập trung vào khả năng làm việc nhiều hơn là duyên phận. Chuyện tình cảm nam nữ luôn xuất hiện tình trạng hư ảo, không thật. Quan hệ vợ chồng thì dễ thay đổi, có điềm cãi nhau, ngủ riêng.

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Không khí gia đình tuổi Ngọ hôm nay vui vẻ và hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Không khí gia đình tuổi Ngọ hôm nay vui vẻ và hạnh phúc. Cuộc sống hôn nhân lãng mạn, tinh thần tích cực được truyền cho nhau. Người đang yêu thì nhường nhịn lẫn nhau, xóa bỏ rất nhiều mâu thuẫn không cần thiết. Bạn được người kia chăm sóc hết mình bởi sự chu đáo, ân cần hết sức.

Tuổi Mùi

Về tình cảm, ngày hôm nay thực sự không phải là ngày gia đình đối với tuổi Mùi. Người độc thân không cảm thấy ấm áp khi về nhà. Người có gia đình thì có điềm rạn nứt, xa cách.

Tuổi Thân

Vận trình tình cảm tuổi Thân có những thay đổi mới mẻ. Mối quan hệ đang có dấu hiệu phai nhạt vì sự hờ hững, vô tâm của cả hai dần được người trong cuộc làm mới bằng những bữa cơm, xem phim hay đi du lịch nghỉ dưỡng cùng nhau

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sáng suốt và ý thức được bản thân cần làm gì để hoá giải những mâu thuẫn với nửa kia trong ngày Dậu Tỵ bán hợp. Chuyện tình yêu đôi lứa không còn trở ngại nào khi cả hai đã dành cho nhau những chân thành, cảm thông và tôn trọng lẫn nhau.

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Con giáp này được dự đoán sẽ phải đối diện với những lời bàn tán, đâm chọt của những người ngoài cuộc gây mâu thuẫn cho tình cảm hai người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con giáp này được dự đoán sẽ phải đối diện với những lời bàn tán, đâm chọt của những người ngoài cuộc gây mâu thuẫn cho tình cảm hai người. Nếu người trong cuộc không có sự tin tưởng nhất định dành cho nhau thì e rằng mối quan hệ sẽ khó lòng tiến xa.

Tuổi Hợi

Ngũ hành sinh xuất chẳng may khiến sự trao đi tình cảm chân thành của người tuổi Hợi không được đối phương đáp trả xứng đáng. Cả hai người nên hạ thấp cái tôi, có như thế mới dung hoà được mối quan hệ tình cảm này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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