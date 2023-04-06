TÌNH CẢM BẤT ỔN, 4 cung hoàng đạo này cần cẩn trọng ngày 6/4, không khéo lại CHIA TAY

Tâm linh - Tử vi 06/04/2023 08:22

Trong ngày 6/4, 4 cung hoàng đạo này gặp nhiều rắc rối trong chuyện tình cảm, xảy ra bất hòa, cãi vã, thậm chí chia tay. Cần hết sức cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói bạn nhé!

Kim Ngưu

Kim Ngưu có thể rất sốc vì lời nói vô tình của người ấy. Tuy nhiên vì bạn đã quá vô tâm nên đối phương mới trở nên như vậy. Nếu muốn lấy lại niềm tin từ đối phương, bạn cần phải thể hiện sự chân thành. Bạn cần dành thời gian để trấn an người yêu để cả hai cảm thông, thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau hơn.

TÌNH CẢM BẤT ỔN, 4 cung hoàng đạo này cần cẩn trọng ngày 6/4, không khéo lại CHIA TAY - Ảnh 1
Bạn cần dành thời gian quan tâm đối phương hơn để chuyện tình cảm này được suôn sẻ. Ảnh minh họa

Cự Giải 

Cự Giải nên nhìn lại chính mình trước khi thắc mắc cách mà người ấy cư xử với bạn ngày hôm nay. Bạn vốn là người khéo ăn khéo nói trong các mối quan hệ xã giao, nhưng lại hờ hững, không quan tâm đến người yêu. Đừng để khi mất đi rồi mới đi tìm nhé Cự Giải.

Lời khuyên dành cho bạn là hãy quan tâm hơn đến cảm xúc người ấy, vun vén cho mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn. Tình yêu của bạn sẽ bền vững và hạnh phúc. Tuyệt đối không được trách giận ngược lại vì sẽ khiến mối quan hệ đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ.

Sư Tử

Dạo gần đây chuyện tình duyên của Sư Tử không được tốt. Bạn cho rằng đối phương không toàn tâm toàn ý yêu bạn. Sư Tử có thể cảm nhận rõ đối phương hời hợt và không dành thời gian cho bạn. Họ gần như không hiểu bạn thích gì, không thích cái gì.

Vấn đề này không quá khó, chỉ cần bạn khéo léo nói với đối phương, họ sẽ thay đổi và biết cách yêu thương bạn hơn. Vì thế cả hai hãy cùng nhau ngồi xuống để có sự thấu hiểu giữa đôi bên. 

TÌNH CẢM BẤT ỔN, 4 cung hoàng đạo này cần cẩn trọng ngày 6/4, không khéo lại CHIA TAY - Ảnh 2
Đôi bên nên ngồi xuống lắng nghe nhau để có sự thấu hiểu. Ảnh minh họa

Xử Nữ

Xử Nữ được cảnh báo rằng chuyện tình cảm hôm nay có thể xảy ra mâu thẫu. Bạn cần học cách kiểm soát cảm xúc, đặc biệt là cơn nóng giận của mình, cố gắng hiểu người ấy hơn để có thể giải quyết mọi chuyện, lấy lại hòa khí.

Bất kỳ chuyện gì cũng có thể giải quyết nếu đôi bên thực lòng yêu thương nhau, lắng nghe nhau và bao dung cho nhau. Còn nếu cứ lớn tiêng cãi vã, e rằng tình yêu của bạn sẽ đứng bên bờ vực "toang" đấy. 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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